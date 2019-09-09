В битве Михаила Таранцова с Алексеем Волоцковым пока побеждает единорос
Всю ночь члены избирательных комиссий считают голоса волгоградцев. Есть предварительные данные по губернатору на час ночи: 76,91 процент опустивших бюллетень в урну, выбрали Андрея Бочарова. На втором месте коммунист Алексей Буров, у него уть больше 11 процентов.
Есть первые данные и по кандидатам в депутаты по одномандатным (многомандатным) округам. По большей части волгоградцы проголосовали за уже знакомые лица.
Новоаннинский – Илья Кошкарев;
Михайловский – Олег Савченко;
Жирновский – Павел Иванов;
Городищенский – Борис Коротков;
Урюпинский – Сергей Горняков;
Калачевский – Александр Осипов;
Камышинский – Дмитрий Крикунов;
Палласовский – Евгений Шаманаев;
Среднеахтубинский – Михаил Струк;
Волжский – Евгений Пыльнов и Татьян Бухтина.
В самом Волгограде результаты тоже вполне ожидаемые. В Центральном и Дзержинском районах кандидаты расположились близко друг от друга, так что в итоговых листах фамилия может поменяться. В остальных отрыв от лидера значительный.
Тракторозаводской – Владимир Ефимов;
Дзержинский - Андрей Таев и Сергей Сагумянц;
Центральный – Сергей Попов;
Советский – Руслан Шарифов;
Красноармейский – Дмитрий Калашников;
Кировский – Станислав Коротков..
Нешуточная предвыборная битва развернулась в Краснооктябрьском районе. Сошлись два сильных кандидата: Михаил Таранцов и Алексей Волоцков, который из городских депутатов решил перебраться в областные. В итоге жители проголосовали за Волоцкова. Вряд ли распределение голосов может серьезно измениться к официальному объявлению результатов.
И теперь Волгоградская областная Дума осталась без практически бессменного коммуниста в Думе. Он едва ли не единственный вносил смуту при принятии многих решение и задавал вопросы.
Среди партий в лидерах "Единая Россия". У нее в Волгоградской области пока 45 процентов голосов, у коммунистов - 20,66, у ЛДПР - 16,41. Партия пенсионеров пока обгоняет справедливороссов. У первых 8,30 процента, у вторых 6,21.
ИСТОЧНИК KP.RU