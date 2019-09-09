В битве Михаила Таранцова с Алексеем Волоцковым пока побеждает единорос

СЕГОДНЯ 04:22 2019-09-09T04:24:44+03:00

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Всю ночь члены избирательных комиссий считают голоса волгоградцев. Есть предварительные данные по губернатору на час ночи: 76,91 процент опустивших бюллетень в урну, выбрали Андрея Бочарова. На втором месте коммунист Алексей Буров, у него уть больше 11 процентов.

Есть первые данные и по кандидатам в депутаты по одномандатным (многомандатным) округам. По большей части волгоградцы проголосовали за уже знакомые лица.

Новоаннинский – Илья Кошкарев;

Михайловский – Олег Савченко;

Жирновский – Павел Иванов;

Городищенский – Борис Коротков;

Урюпинский – Сергей Горняков;

Калачевский – Александр Осипов;

Камышинский – Дмитрий Крикунов;

Палласовский – Евгений Шаманаев;

Среднеахтубинский – Михаил Струк;

Волжский – Евгений Пыльнов и Татьян Бухтина.

В самом Волгограде результаты тоже вполне ожидаемые. В Центральном и Дзержинском районах кандидаты расположились близко друг от друга, так что в итоговых листах фамилия может поменяться. В остальных отрыв от лидера значительный.

Тракторозаводской – Владимир Ефимов;

Дзержинский - Андрей Таев и Сергей Сагумянц;

Центральный – Сергей Попов;

Советский – Руслан Шарифов;

Красноармейский – Дмитрий Калашников;

Кировский – Станислав Коротков..

Нешуточная предвыборная битва развернулась в Краснооктябрьском районе. Сошлись два сильных кандидата: Михаил Таранцов и Алексей Волоцков, который из городских депутатов решил перебраться в областные. В итоге жители проголосовали за Волоцкова. Вряд ли распределение голосов может серьезно измениться к официальному объявлению результатов.

И теперь Волгоградская областная Дума осталась без практически бессменного коммуниста в Думе. Он едва ли не единственный вносил смуту при принятии многих решение и задавал вопросы.

Среди партий в лидерах "Единая Россия". У нее в Волгоградской области пока 45 процентов голосов, у коммунистов - 20,66, у ЛДПР - 16,41. Партия пенсионеров пока обгоняет справедливороссов. У первых 8,30 процента, у вторых 6,21.

ИСТОЧНИК KP.RU