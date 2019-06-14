2019-06-13T18:48:49+03:00
Общество

«Наша работа важная и ответственная - цена ошибки может быть высока»

Так считает полковник полиции Марина Викторовна Протасова
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Фото: Ирина СИМОНОВА.Фото: Ирина СИМОНОВА.
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Государственные учреждения призваны решать вопросы людей. И даже если человек пришел не по адресу или его проблему быстро не решить, ему нужно помочь: разъяснить, направить, подсказать. Ведь главный принцип работы – исполнение важной государственной задачи в интересах людей. В этом уверена полковник полиции Марина Викторовна Протасова, начальник отдела по вопросам миграции Отдела полиции №6 Управления МВД России по г. Волгограду. И вверенный ей коллектив такое отношение к людям разделяет.

Фото: Ирина СИМОНОВА.

Фото: Ирина СИМОНОВА.

ИЗ ИСТОРИИ ОТДЕЛА

Когда-то паспортно-визовая служба входила в состав отделов внутренних дел милиции. В 2006 года произошло слияние миграционной службы при администрации региона и паспортно-визовой службы ГУВД: была создана Федеральная миграционная служба России. Через 10 лет ФМС была упразднена, а ее функции и полномочия переданы в МВД России с образованием новой структуры центрального аппарата - Главное управление по вопросам миграции. Несмотря на изменения названия и ведомства, служба на протяжении многих лет выполняет главные задачи – производство по делам о гражданстве РФ, оформление и выдача документов, осуществление регистрационного учёта граждан РФ, миграционный учет и контроль и многие другие. Полковник полиции Марина Викторовна Протасова о службе говорит увлеченно и с большим интересом – отдел она возглавляет на протяжении последних 15 лет.

Фото: Ирина СИМОНОВА.

Фото: Ирина СИМОНОВА.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН – ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОЛГОГРАДА

Если десять-двадцать лет назад одной из основных функций была регистрация граждан, замена и выдача паспортов, то сегодня наблюдается значительный прирост иностранной рабочей силы, миграция населения. Степень ответственности большая, и цена ошибки тоже высока, - считает полковник полиции Протасова.

Советский район уникален: в Волгограде он единственный имеет сельхозугодья и сельские поселения. Да и площадью 290 км² может «похвастаться» не каждый муниципальный район Волгоградской области. Так как в последние годы район активно застраивается, увеличивается и численность зарегистрированных граждан, примерно на 500 человек ежемесячно. Учитывая все эти факторы, понимаешь: «хозяйство» у полковника полиции Протасовой непростое. Особенно это ощущалось год назад, в дни ЧМ-2018, когда приток иностранных граждан вырос более чем вдвое. Несмотря на колоссальную нагрузку, сотрудники с поставленной задачей справились достойно. Это и есть подтверждение уровня профессионализма.

Фото: Ирина СИМОНОВА.

Фото: Ирина СИМОНОВА.

НАДЕЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ

Полгода назад начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко лично проинспектировал организацию работы в подразделении по вопросам миграции – обустройство помещений для ожидания и приема граждан, организацию приема на получение государственных услуг, узнал мнение волгоградцев. Посетители в качестве положительных изменений отмечали отсутствие очереди, удобство механизма записи на получение услуг с помощью Единого интернет-портала государственных услуг и функций, внимательное и доброжелательное отношение со стороны сотрудников подразделения.

- Насколько важна компетенция сотрудников в вашей работе? – интересуемся у начальника.

- Коллектив обязан работать как слаженный механизм, поэтому случайных людей здесь быть не может, - говорит Марина Викторовна.

Фото: Ирина СИМОНОВА.

Фото: Ирина СИМОНОВА.

Личный состав – 13 сотрудников, почти половина – в погонах, четверо - государственные гражданские служащие, еще трое выполняют не менее ответственную работу, хотя являются «техническими» работниками.

- Нагрузка высока, но и люди в отделе надежные, - отмечает полковник Протасова. – Много лет работает старший инспектор, капитан полиции Елена Владимировна Горемыкина. Опыт огромный, настоящий профессионал. Заместитель начальника – подполковник запаса Марина Геннадиевна Волкова, продолжает работу в качестве госслужащего, трудится очень достойно. Не отстают в профессионализме молодые госслужащие - специалист-эксперт Наиля Талиповна Бувадурова, инспектор по учету Ирина Сергеевна Белова.

На самом деле, подчеркивает Протасова, все сотрудники работают старательно и качественно выполняют возложенные на них обязанности. Самая сильная сторона всего коллектива – ответственность каждого за свой участок работы.

Фото: Ирина СИМОНОВА.

Фото: Ирина СИМОНОВА.

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ – ЗАЛОГ ЕЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Помещение Отдела – не очень большое, но пространство очень функционально организовано: удобные кабинеты, комфортная зона приема граждан. Но так было не всегда. Много лет помещение было муниципальным. Большую помощь по передаче его в безвозмездное пользование оказала депутат Волгоградской городской Думы прежнего созыва Наталья Трубина. После этого помещение отремонтировали, и сегодня созданы комфортные зоны как для посетителей, так и для сотрудников. Предмет особой заслуженной гордости начальника – уютные бытовые помещения и даже оснащенный собственными силами спортивный зал. «Сотрудник полиции всегда должен быть в отличной физической форме» - не лозунг, а позиция руководителя. Автора этих строк особо впечатлили аквариум и пейзажи на стенах – отдых для глаз и для души.

Сегодня, 14 июня, сотрудники Отдела и все сотрудники миграционной службы МВД России отмечают профессиональный праздник.

- Искренне желаю всем сотрудникам здоровья, бодрости духа, побольше позитива. И никогда не унывать! – говорит Марина Протасова.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Марина Викторовна Протасова, полковник полиции. Окончила ВолГУ. Стаж службы – 34 года. Служила в кавалерийском дивизионе, РОВД Советского района города Волгограда. С 2004 года возглавляет отдел по вопросам миграции Отдела полиции №6 Управления МВД России по г. Волгограду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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