Проект Росстандарта «Национальная система сертификации»: как, где и для чего?

Изменения, происходящие в экономике, в потребительской сфере, свидетельствуют: товаров на рынке достаточно, и поэтому добросовестный производитель стремится выделить свой продукт, сделать его более привлекательным для потребителя. Несомненную пользу в этом окажет добровольная сертификация.

Для чего нужна «Национальная система сертификации»? Основное предназначение проекта Росстандарта «Национальная система сертификации» (далее – НСС), который реализует ФБУ «Волгоградский ЦСМ» – противодействие некачественной продукции на рынке. Предприятия, сертифицирующие свою продукцию в НСС, подтверждают соответствие этой продукции требованиям ГОСТ. А то, что пройти сертификацию можно только в уполномоченном государством органе Росстандарта, оснащенном специальными лабораториями и самым точным оборудованием, еще более подтверждает серьезность этого важного государственного проекта. В числе ключевых принципов НСС – добровольность участия в сертификации, прозрачность процедур, объективность результатов оценки соответствия и достоверность результатов испытаний.

Очень точную формулировку НСС дал в одном из интервью руководитель Росстандарта Алексей Абрамов: «Это просто добросовестный бизнес, который хочет получить конкурентное преимущество на рынке через доверие потребителей. Мы не гонимся за количеством записей в реестре. Знак национальной системы стандартизации должны получать действительно достойные и проверенные поставщики». Объектами оценки соответствия могут выступать не только производимая продукция, но и процессы проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, системы менеджмента, разрабатываемые и внедряемые юрлицами на основании требований национальных стандартов.

Где можно получить сертификат соответствия?

Волгоградская область два года назад стала одним из семи пилотных регионов, в которых НСС была одобрена к запуску. Кстати, наш регион является единственным в ЮФО, входящим в этот перечень. На сегодня в регионе 20 видов продукции уже прошли сертификацию и занесены в «Реестр объектов оценки соответствия, прошедших процедуру сертификации в национальной системе сертификации», который можно найти на сайте Росстандарта. Этот реестр еще называется «Белый реестр»: сам факт внесения товара в него является залогом качества. Недобросовестный производитель, использующий знак НСС без прохождения испытаний, рискует попасть в «Реестр продукции, заявленной изготовителем, как соответствующей национальному стандарту, но не прошедшей процедуру сертификации в национальной системе сертификации, а также продукции, не соответствующей требованиям национальных стандартов, заявленных в маркировке этой продукции», так называемый «Черный реестр».

Кто уже в списке?

Среди двух десятков товаров, вошедших в «Белый реестр» Росстандарта - производимые в нашем регионе выпечка, сладости, горчичное масло, мороженое и даже бензин. Практика показывает, что потребители обращают внимание на знаки на упаковке и с удовольствием берут проверенные товары, отличающиеся надежным качеством. А учитывая актуальность добровольной сертификации, в том числе для продвижения и положительного имиджа товара, количество желающих будет активно расти.

Как опознать товар, получивший сертификат соответствия?

Каждый продукт, прошедший сертификацию, получает право на размещение знака НСС и уникального QR-кода, отсканировав который на упаковке товара, например, смартфоном, потребитель получает информацию о продукте в «Белом реестре» - поясняет руководитель органа по сертификации продукции, услуг и систем менеджмента ФБУ «Волгоградский ЦСМ» Ирина Абросимова.

Куда обращаться?

ФБУ «Волгоградский ЦСМ»

400081 г. Волгоград, ул. Бурейская, 6.

e-mail: sert@volgacsm.ru

Тел. 8 (8442) 319816

89616949387

89608950475

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