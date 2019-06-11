Волгоградские стобалльники собираются поступать в московские вузы

ЕГЭ по математике и литературе 13 выпускников Волгоградской области сдали на максимальные 100 баллов. При этом сразу половину из восьми высших оценок по математике получили ученики 11 «А» класса специализированной школы №30 имени Медведева города Волжского. Для их педагога Ирины Степановны Лопатиной это первый «звездный» выпуск. Помимо четырех стобалльников из 49 ее учеников еще 14 человек получили по математике оценку выше 90, причем двоим не хватило до максимума всего одного балла. Большинство ребят хотят поступать в московские вузы. Есть и те, кто по итогам предметных олимпиад уже получил персональные приглашения из столичных вузов.

Для педагога Ирины Лопатиной это первый «звездный» выпуск. Фото: из личного архива

- Главный секрет успеха - системная работа, - поделилась с «КП-Волгоград» Ирина Лопатина. - Во-первых, с пятого класса у ребят не менялся учитель. Во-вторых, большую роль играет дифференцированная система обучения в нашей школе. Не важно, гуманитарий ребенок или технарь. Кто работает, тот добивается результата.

Елизавета Короткова пришла в 30-ю школу в седьмом классе, до этого училась в гуманитарной школе. Девушка считает, что отличные результаты - это заслуга родителей.

- С первого класса я старалась сделать все, что говорили учителя. Если не понимала, занималась дополнительно. Главное - усердная работа. Даже если есть потенциал, его нужно развивать, - делится Лиза.

Поступать она собирается в московский технический вуз. В какой - еще не решила. Не определилась и с направлением, ждет результаты остальных ЕГЭ. Вариантов много, девушке нравятся и аналитика, и работа в физической лаборатории.

Елизавета Короткова считает, что отличные результаты - это заслуга родителей. Фото: из личного архива

Николай Шайкин увлекается математикой с первого класса. Также среди любимых предметов - физика и информатика. С 9 класса участвовал во многих олимпиадах, призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, трудностей не боится. Поступать собирается в столичный вуз на «Прикладную математику». А в будущем видит себя, скорее всего, в сфере IT.

- Где буду учиться? Точно не в Волгограде. Потому что там образование престижней, потом можно получить хорошую работу, - делится Николай.

Обучение в Москве требует определенных затрат, но родители Николая в его стремлении поддерживают, к тому же они сами - выпускники столичных вузов.

Родители Николая Шайкина его во всем поддерживают. Фото: из личного архива

- Меня радует, что они хотят быть лучшими среди лучших, - поддерживает своих учеников и Ирина Лопатина. - Они выбирают не просто город и вуз, где продолжат учебу, но и преподавательский состав, перспективы. Они хотят учиться там, где хорошо учат.