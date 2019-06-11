13 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов

СЕГОДНЯ 15:45 2019-06-11T15:46:19+03:00

Это итоги только двух госэкзаменов в регионе – по литературе и математике

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Для выпускников Волгоградской области продолжается горячая экзаменационная пора. Впереди у ребят ЕГЭ по выбору. 13 июня более 3,5 тысячи человек будут сдавать информатику и биологию. Уже известны первые результаты. Есть и первые стобалльники – максимальные оценки получили 13 выпускников, из них пять отличились знаниями по литературе, еще восемь - по профильной математике.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете образования, науки и молодежной политики, на сто баллов профильную математику сдали выпускники школы №89 Дзержинского района, лицея №2 Краснооктябрьского района и школы № 54 Советского района. Один стобалльник в Камышине – в школе №9. И сразу половина максимальных оценок по математике в регионе - достижение учеников специализированной школы № 30 имени Медведева из Волжского. Сдали на пятерки экзамен базового уровня 1698 человек.

В числе стобалльников по литературе – одни девушки. Это волгоградки-выпускницы из школы №61, гимназии №1, частной школы «Родник» и лицея «Лидер». Максимум и у ученицы школы №12 из Волжского.

Среди тех, кто сдал на пятерку математику, и Полина Шишкина - ученица школы №14 Ворошиловского района Волгограда. По выбору она сдает биологию, а также английский и китайский языки. Кстати, ЕГЭ по языку Поднебесной в регионе прошел впервые. Полина решила его сдавать, чтобы проверить свои знания. К тому же это лишний повод выучить новые слова и грамматику.

- Собираюсь поехать учиться в Китай. Еще я знаю неплохо английский и три года учила немецкий. Мне нравится рисовать и учиться, читать книги. Сейчас мечтаю стать экологом - хочу помочь решить глобальные проблемы, - рассказала Полина.

Ее главный совет выпускникам - не паниковать.

- Подготовиться к ЕГЭ можно и без репетиторов, - считает отличница. - Просто приложите максимум усилий, готовьтесь каждый день и постарайтесь получить удовольствие от процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU