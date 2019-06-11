2019-06-11T15:46:19+03:00
Общество

13 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов

Это итоги только двух госэкзаменов в регионе – по литературе и математике
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Полина Шишкина первой сдавала ЕГЭ по китайскому. Фото: из личного архиваПолина Шишкина первой сдавала ЕГЭ по китайскому. Фото: из личного архива
Изменить размер текста:

Для выпускников Волгоградской области продолжается горячая экзаменационная пора. Впереди у ребят ЕГЭ по выбору. 13 июня более 3,5 тысячи человек будут сдавать информатику и биологию. Уже известны первые результаты. Есть и первые стобалльники – максимальные оценки получили 13 выпускников, из них пять отличились знаниями по литературе, еще восемь - по профильной математике.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете образования, науки и молодежной политики, на сто баллов профильную математику сдали выпускники школы №89 Дзержинского района, лицея №2 Краснооктябрьского района и школы № 54 Советского района. Один стобалльник в Камышине – в школе №9. И сразу половина максимальных оценок по математике в регионе - достижение учеников специализированной школы № 30 имени Медведева из Волжского. Сдали на пятерки экзамен базового уровня 1698 человек.

В числе стобалльников по литературе – одни девушки. Это волгоградки-выпускницы из школы №61, гимназии №1, частной школы «Родник» и лицея «Лидер». Максимум и у ученицы школы №12 из Волжского.

Среди тех, кто сдал на пятерку математику, и Полина Шишкина - ученица школы №14 Ворошиловского района Волгограда. По выбору она сдает биологию, а также английский и китайский языки. Кстати, ЕГЭ по языку Поднебесной в регионе прошел впервые. Полина решила его сдавать, чтобы проверить свои знания. К тому же это лишний повод выучить новые слова и грамматику.

- Собираюсь поехать учиться в Китай. Еще я знаю неплохо английский и три года учила немецкий. Мне нравится рисовать и учиться, читать книги. Сейчас мечтаю стать экологом - хочу помочь решить глобальные проблемы, - рассказала Полина.

Ее главный совет выпускникам - не паниковать.

- Подготовиться к ЕГЭ можно и без репетиторов, - считает отличница. - Просто приложите максимум усилий, готовьтесь каждый день и постарайтесь получить удовольствие от процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водитель автобуса задавил пожилую волгоградку, входившую в салон
В Волгограде установили еще две новых «рыжих» остановки
Перекрытия дорог 12 июня в Волгограде
Жилинспектор за 40 тысяч обещал волгоградке решить вопрос переселения из аварийного жилья
В аварии напротив «торгушки» пострадала женщина водитель
Почти все федеральные трассы в Волгоградской области закрыли для фур из-за жары
Тульская область формирует единый кадровый актив региона
В Волге утонул подросток, прыгнув со стены набережной возле памятника Ленину
Под Астраханью лошадь четыре километра тащила за ногу пастуха
В Волжском женщина-водитель сбила шестилетнего мальчика
Под Волгоградом задержали браконьеров с баграми
В Волограде на Санаторном водитель погиб в перевернувшейся машине
Полицейские просят помочь найти водителя, насмерть сбившего человека в Волгограде
Волгоградстат: волгоградцы тратят в месяц на еду 5430 рублей
Судья из Камышина прогулял работу и «заочно» вынес приговор
Волгоградцев приглашают за автомобилями KIA по цене производителя
В Волгограде вынесли приговор еще одному мошеннику в сфере автострахования
Пьяный астраханец без прав сбил возвращавшихся с пляжа женщину с ребенком
Волгоградку задержали за надпись на мемориале в ЦПКиО
В Волгоградской области утонул шестилетний ребенок
В Астрахани мужчина погиб от удара током, когда косил газон
В Волгограде в автобусе брошенную сумку проверяли на взрывчатку
Мужчина спустил 80-летнюю мать с лестницы и избил до полусмерти
В Волгоградской области пройти диспансеризацию можно после рабочего дня
В Волгограде в аварии на встречке столкнулись три машины