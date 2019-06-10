2019-06-10T14:36:01+03:00
Общество

Как изменятся тарифы ЖКХ в Волгограде с 1 июля

Волоградцы будут платить больше за тепло, электричество, холодную воду и водоотведение
Екатерина МАЛИНИНА
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Платить придется еще больше.Платить придется еще больше.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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С 1 июля поднимают тарифы на ЖКХ по всей стране. Для каждого региона федеральный центр определил свои предельные цифры повышения: в зависимости от стоимости коммунальной услуги, от уровня предыдущего повышения, от уровня доходов населения. Разница колеблется от 2 до 6 процентов. Волгоградская область оказалась в числе счастливчиков. Для нас лимит установили на цифре 2,4 процента.

С 1 июля в Волгограде вырастет плата за:

- холодную воду на 2,39 процента;

- водоотведение на 2,39 процента;

- тепло на 2 процента;

- электричество на 2,37 процента.

Сотые проценты, недотягивающие до утвержденного федерального максимума, видимо, должны стать для волгоградцев приятным бонусом.

В Волгограде не самые высокие тарифы.

В Волгограде не самые высокие тарифы.

Кстати, если траты на коммунальные услуги больше 22 процентов совокупного дохода вашей семи, то вы имеете право на субсидию по оплате ЖКХ. Чтобы получить льготу, необходимо обратиться в соцзащиту.

Напомним, это второе повышение за 2019 год. Первое было с 1 января 2019 года. Его объяснили повышение НДС до 20 процентов. А с 1 июля - традиционное ежегодное повышение тарифов. Подробнее читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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