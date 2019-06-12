«Без телевизора и прочих благ»: адвокат Музраева рассказал об условиях подзащитного в Лефортово

Экс-главу волгоградского следкома Михаила Музраева могут выпустить под домашний арест. По крайней мере, этого добивается адвокат подозреваемого – Владислав Подшибякин.

- Безусловно будем подавать апелляцию и добиваться домашнего ареста. В рамках уголовной статьи, по которой предъявили обвинение Михаилу Кандуевичу, мера пресечения может быть изменена, - рассказал КП-Волгоград Владислав Подшибякин.

Прогнозировать в этой ситуации результат довольно сложно, признается адвокат. Вокруг задержания Музраева большой ажиотаж. Напомним, сначала Михаила Кандуевича задержали в рамках уголовного дело о покушении на убийство губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Случилось это спустя две недели после заявления СК РФ о том, что организатора самого покушения – криминального авторитета и бизнесмена Евгения Ремезова – а также его наемников посадили за решетку. Вместе с Музраевым тогда под следствие отправился волгоградский предприниматель Владимир Зубков. А через сутки Лефортовский суд Москвы вынес решение о заключении под стражу Музраева с обвинением по статье 205 УК РФ «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Под терактом сыщики и имеют ввиду тот самый поджог губернаторского дома.

Задержан бывший руководитель СУ СК России по Волгоградской области.

- Уголовное дело о покушении было раскрыто непосредственно под руководством Михаила Музраева. По меньшей мере, обвинять его в этом же самом покушении несуразно, - считает Подшибякин. – На наш взгляд, никаких доказательств вины моего подзащитного нет, хотя следователи считают иначе.

А пока Михаил Музраев находится в СИЗО на общих условиях содержания «без телевизора и прочих благ». Если обжаловать решение о мере пресечения не удастся, то пробудет он там до 10 августа пока идет следствие.