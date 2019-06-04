"Занырнул в одежде, как был: с телефоном, паспортом, удостоверением". Полицейский вытащил девочку из холодной воды

Если бы Михаил Заплавнов в этот день не пошел на реку Вязовскую Воложку, возможно сводки МЧС пополнились еще бы одним погибшим в воде ребенком. Но 1 июня полицейский отдыхал вместе с семьей на берегу. Сначала он услышал крики девочки, вскочил, стал искать источник, затем увидел маму, размахивающую руками. На середине реки сносило течением ее дочку.

- Я побежал к воде, но в этом месте раньше швартовались корабли, так что пришлось забираться на ограду причала, высота до воды было около пяти метров. Вытаскивать вещи из карманов и раздеваться не было времени. Я видел, что девочка начала тонуть: голова то появлялась из воды, то снова исчезала. Занырнул в одежде, как был: с телефоном, паспортом, удостоверением, - рассказывает "КП-Волгоград" Михаил.

До тонущего ребенка 26-летний парень доплыл за несколько секунд. Молодой человек занимается спортом, джигитовкой – вырос в семье потомственного казака. Он поднял школьницу на проверхность воды. Одной рукой держал ее, другой греб к берегу.

- Вода была очень холодной, течение сильным. До последнего не знал, смогу выплыть или нет. Но у меня в руках был ребенок, смерти которого я не мог допустить, - говорит астраханец.

На берегу спасителя и спасенную ждала мама девочки. Она оказала дочке первую помощь – женщина оказалась врачом. Но ребенок серьезно не пострадал – немного наглотался воды.

Михаил продолжает традиции казачества. Фото: соцсети

Она рассказала Михаилу, что 11-летняя дочка играла в воде возле берега с братом. Но зашла глубже, чем надо и течение начало ее сносить. Мать ничего не смогла сделать.

О своем поступке настоящего человека Михаил никому не рассказал. Сослуживцы и начальство узнало о ЧП только после письма благодарности от матери спасенной девочки.