2019-06-04T15:53:30+03:00
Общество

В Астрахани сотрудник ФСИН вытащил из воды тонущего пятилетнего мальчика

Ребенок пришел на канал вместе с братом
Екатерина МАЛИНИНА
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Официально купальный сезон в Астрахани еще не открыли. Но из-за 40-градусной жары сами астраханцы уже давно облюбовали пляжи и каналы. Особенно детвора. Ребята находят долгожданную прохладу в городских реках. Правда, это может привести и к печальным последствиям. В Астрахани чуть не погиб пятилетний ребенок. Спас его прохожий.

Александр Лебедев гулял с другом по Набережной в Советском районе. Мужчина увидел в канале стайку ребят. Он заметил, что один из них стал погружаться в воду, поднимался на поверхность и снова тонул. Мужчина не раздеваясь, как был в одежде, бросился спасать мальчишку. Он вытащил его, когда тот уже перестал держаться на воде.

На берегу к малышу подбежал старший брат. Он рассказал, что вместе с младшим пятилетним братом пришел покупаться на канал, но не усмотрел за ним. Школьник взял карапуза за руку, и они отправились домой.

Александр Лебедев, который работает в уголовно-исполнительной инспекции, надеется, что инцидент станет для ребят хорошим уроком, чтобы бездумно не лезть в воду без присмотра взрослых.

Александр лебедев не раздумывая бросился в воду за тонущим малышом. Фото: УФСИН по Астраханской области

Александр лебедев не раздумывая бросился в воду за тонущим малышом. Фото: УФСИН по Астраханской области

Кстати, 1 июня еще один силовик спас тонущего ребенка. 26-летний Михаил Заплавнов вытащил из воды девочку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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