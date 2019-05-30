«Объединенная энергетическая компания» приносит людям свет и тепло. Новый этап

ОАО «Объединенная энергетическая компания» специализированно занимается решением проблем электроснабжения садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) с 2002 года. В рамках собственной программы «Энергию - людям!» были запущены пилотные проекты в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Ростовской, Нижегородской, Свердловской, Саратовской, Новосибирской областях. С 2015 года ОАО «ОЭК» входит в группу компаний ПАО «Россети».

Филиал «Объединенной энергетической компании» в Волгоградской области работает с 2012 года. За это время «ОЭК» заслужила доверие жителей региона ответственным отношением к своему делу. Труд энергетиков компании обеспечивает тепло и уют в населенных пунктах самых разных уголков области - от Городищенского до Светлоярского района. Перед началом дачного сезона руководители «ОЭК» организовали рабочую встречу-конференцию с представителями волгоградских садоводческих товариществ.

Открывая мероприятие, руководитель департамента по транспортировке электрической энергии ОАО «ОЭК» отметила:

- Конференция проводится перед началом дачного сезона, чтобы мы могли выслушать все волнующие садоводов проблемы. Сегодня специально к вам приехали руководители профильных направлений компании, а также директора двух ведущих региональных филиалов, чтобы проверить качество работы Волгоградского филиала и напрямую услышать актуальные для вашего региона проблемы и особенности.

Фото: «ОЭК».

Директор регионального филиала компании Александр Еремин кратко рассказал об основных результатах работы энергетиков в области. Выступление сопровождала презентация с фотоитогами труда сотрудников «ОЭК» по установке и ремонту нового оборудования. Он отметил, что с этого года компания переходит ко второму этапу реализации пилотного проекта в Волгоградской области, обеспечивая прием на свой баланс всего комплекса объектов электросетевого хозяйства СНТ, как среднего так и низкого напряжения, до конечного потребителя.

Представители организации пояснили, что в результате СНТ полностью прекращает нести расходы, связанные с содержанием всех своих электросетей и оплатой потерь электроэнергии.

На встрече присутствовали представители саратовского и ростовского филиалов компании. Энергетики приехали специально для участия в дискуссии и обмена опытом. Руководители встречи предложили вести мероприятие в формате «вопрос-ответ». Чтобы задать направление беседе, специалисты кратко объяснили, какие преимущества получают садоводы при работе с энергетической компанией.

Первым задал вопрос председатель СНТ «Энергетик» Виктор Мужецкий.

- Могли бы вы оказать помощь в методике расчета потерь в сетях на 0,4 киловатта? Хотелось бы сделать так, чтобы это было проще донести до садоводов, - поинтересовался участник встречи.

Слово взял директор ростовского филиала «Южный» Дмитрий Попов, с пониманием отнесшийся к «вечному вопросу», беспокоящему волгоградца.

- В Ростовской области та же проблема, и эти наши боли были, есть и будут. Даже если вам сделают профессиональные технические расчеты. Потому что коммерческая составляющая, т. е. фактически связанная с хищениями, может превысить техническую, - заметил Попов. Энергетик подчеркнул, что опыт организации позволяет предложить решение этой проблемы. Если СНТ передаст линии электропередач на баланс энергетической компании, то последняя будет отвечать за все потери. В таком случае именно сетевая компания будет заинтересована в выявлении и прекращении безучетного потребления.

Предложенное решение вызывало у участников мероприятия массу вопросов, первый из которых - необходимость сбора большого количества документов для передачи сетей. В настоящее время специалисты ОАО «ОЭК» совместно с Минэнерго РФ и ПАО «Россети» работают над максимальным упрощением процедуры передачи сетей. Для передачи сетей на баланс ОАО «ОЭК» садовым товариществам необходимо утвердить соответствующее решение на общем собрании, техническую часть документации СНТ поможет собрать или восстановить ОАО «ОЭК». Кроме того, членам СНТ необходимо перенести приборы учета на границы земельных участков. После этого ОАО «ОЭК» за свой счет оборудует их автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии. Это позволит дистанционно собирать данные о потреблении электроэнергии и передавать их в энергосбыт, а также обеспечит решение проблемы безучетного потребления электроэнергии недобросовестными членами СНТ.

За время конференции участники получили подробные ответы на свои вопросы. Обращались присутствующие и с проблемами. Председатель СНТ «Сосновый бор» Максим Кострикин рассказал о необходимости перед началом сезона проверить работу трансформаторов. Руководители компании взяли вопросы на заметку и пообещали провести работы в ближайшее время во внеплановом порядке. Энергетики выразили Кострикину особую благодарность за помощь в улучшении работы компании.

По завершении основной части обсуждения ответную признательность Волгоградскому филиалу «ОЭК» выразили представители СНТ «Учитель» и «Березка». Член правления «Березки» Наталья Дунковская отметила в интервью:

- В нашем товариществе 760 участков. Эту территорию «ОЭК» обслуживает с 2013 года. У нас нет никаких претензий к работе компании, только слова благодарности. Работники приезжают по первому зову, всегда на связи, мы в любую минуту можем позвонить и решить любую проблему, - поделилась Дунковская.

После официальной части мероприятия многие садоводы остались обсуждать поднятые вопросы друг с другом и с руководством компании. А это значит, что «ОЭК» в нашем регионе продолжает развиваться и нести людям свет. Адрес филиала: Проспект им. В. И. Ленина, д. 94а, офис 9-4, 9-5. Тел.: 8 (8442) 78-10-48, 78-10-43.

Фото: «ОЭК».

Реклама.