Виталий Лихачев: «Люди привыкнут к красоте, и дикари станут цивилизованными»

Май – самый любимый месяц у велосипедистов. Многие именно в это время открывают сезон, пока еще не слишком жарко, вокруг расцветают деревья, а на дорогах появляется свежая разметка. 17 мая дружно едут на работу на велосипеде, а в 20-х числах присоединяются к большому велопараду (в этом году он пройдет 26 мая). Именно на тему развития велоинфраструктуры мы договорились пообщаться с мэром Волгограда Виталием Лихачевым. Ну, во-первых, потому, что он знает об этом городе все, во-вторых – сам большой любитель велосипеда и вообще спорта. Если зимой глава города все больше тренируется в спортзале, играет в хоккей, то летом его часто можно встретить на велопрогулке. Только для этого вставать нужно очень рано, на рассвете – чтобы успеть до совещаний и планерок.

«МЫ ПРИДЕМ К ТОМУ, ЧТО МНОГИЕ БУДУТ ЕЗДИТЬ НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ»

Встретиться договорились на открытой после реконструкции набережной, заодно и новую велодорожку испытать. Виталий Лихачев приехал на велосипеде. Обращаем внимание на большие колеса. На таких удобнее ехать, интересуемся? Мэр объясняет, что это больше вариант для поездок природы, чтобы в пойму ездить, в том числе зимой. У таких колес повышенная проходимость. По городу удобно ездить и на обычном велосипеде, но во время утренней велопрогулки глава успел проколоть колесо.

- Вот красивая эта акация, - смотрит на огромное цветущее и благоухающее дерево возле пропилеев, - только колючки у нее очень острые, надо быть осторожным.

- Сколько вы уже проехали сегодня?

- Порядка 18 километров, такое спортивное начало дня. Мы доехали в Ворошиловский район, потом в ЦПКиО, потом по нижней террасе, посмотрели на горожан, которые плавают, несмотря на то, что температура воды, думаю, не выше 18 градусов. Порадовались за них, за их здоровье.

- Вы едете по дороге вместе с автомобилями или по тротуарам?

- По-всякому. У нас нет замкнутых велодорог. Сейчас работаем над тем, чтобы с помощью разметки поправить это дело для того, чтобы можно было максимально удобно передвигаться по городу на велосипеде.

После реконструкции на набережной новая велополоса.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Вчера проходила акция «На работу на велосипеде». Вы практикуете это или неудобно – приезжать на работу «в мыле», в пыли…

- Город у нас не пыльный. Не многие города моют по ночам...

- Ну, все равно пыльные бури – это особенность нашего степного региона.

- Наверно. В любом случае, велосипед это не только спорт, но и средство передвижения. Все равно мы придем к тому, что люди будут ездить на работу на велосипеде. И не из экономии, а прежде всего о здоровье думая. Когда мы первый велопарад проводили, было не больше 300 велосипедов. Сегодня за тысячу, а бывает и под две тысячи участников собирается. Велопарад – это же, прежде всего, пропаганда такого образа жизни, дружбы с велосипедом. Есть официальная статистика: в городах, где люди массово передвигаются на велосипедах, сердечнососудистых заболеваний меньше на 20% как минимум. К этому нужно стремиться. Одно время мы выезжали каждое утро около половины шестого утра, и встречали одних и тех же людей. 5-7 велосипедистов было здесь на набережной. В прошлом году стало побольше, в этом году – огромное количество. Конечно, велошеринг еще прибавил велосипедов. К сожалению, отношение к этим велосипедам не у всех жителей нормальное. Утром сегодня проезжали – там бросили, сиденье оторвали, там бросили… Есть факты вандализма. Но, несмотря на это, огромной популярностью пользуется. Не всем удобно покупать велосипед.

ПСИХОЛОГИЮ ПРИХОДИТСЯ ЛОМАТЬ ЧЕРЕЗ КОЛЕНО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="3840" height="2160" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/710097" frameborder="0"></iframe> Велопрогулка с мэром Виталием Лихачевым.

- Даже если велосипед есть, не всем удобно доехать на нем в центр из отдаленных районов, там еще нет велоинфраструктуры…

- Еще недавно и в центре невозможно было ехать по дорогам общего пользования. Сегодняшняя разметка начинает эту возможность давать. Главное на этом не останавливаться, развивать это движение по всему городу. Вы знаете, наши проектировщики не привыкли думать, где проедет велосипедист, не привыкли думать, где проедет мама с коляской. Изначально бордюрных занижений в проектах практически не бывает. В результате доступность страдает. И у инвалидов, и у мамочек с колясками – которых в городе гораздо больше - у них те же проблемы, что и у велосипедистов. Нужно занижение бордюров, нужные выделенные полосы, поэтому сейчас во всех новых проектах стараемся максимально исправлять эти ошибки, делать занижение, делать выделенки специальные.

- Нельзя сразу предъявлять эти требования к проекту, чтобы потом не исправлять?

- Всегда, когда есть такая возможность. Но здесь очень много нюансов. Например, этот парк на набережной – историческое наследие, и здесь ничего нельзя менять, в том числе и занижать бордюры. И вот это приходится пробивать. Когда мы говорим «административные барьеры», они существуют для всех. Из-за ряда решений, принятых в 90-х годах, возникают такие ситуации, когда проектировщика спрашиваешь: «Почему вы сразу не запроектировали?», отвечают «ну что вы, этого нельзя делать». Любую психологию надо ломать, в том числе и через колено. В том числе и по другим поводам. Вот что сейчас происходит на дороге - вы что думаете, всем сегодня нравятся велополосы?

Тротуары на рокадной дороге удобны и для мам с колясками, и для велосипедистов.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Многим, действительно, не нравится.

- Все-таки у нас автомобилистов 25%, остальные все пешеходы. Так вот пешеходам было бы удобнее ездить на велосипедах. Это нужно учитывать. А когда автомобилисты бросают машины на велодорожке, только вчера нарисованной – совершенное пренебрежение ко всем остальным. При том, что велодорожки нарисованы на выделенной полосе для общественного транспорта – по ней легковушкам двигаться или останавливаться можно только в строго обозначенных случаях.

И ДИКАРИ СТАНУТ ЦИВИЛИЗОВАННЫМИ, НАДО ПОТЕРПЕТЬ

- Мы вообще после нескольких случаев вандализма по отношению к прокатным велосипедам успели прославиться как город гопников… Почему в городе выросло целое поколение каких-то дикарей?

- Мы сегодня на эту тему тоже очень много рассуждаем. Я думаю, это не город гопников. Когда мы сделали первый цивилизованный красивый парк, ведущий к подножию Мамаева кургана, буквально в первую же ночь разбили сразу три урны, согнули один светильник, раскололи лавку. Думали, всё, по миру пойдем, если у нас каждую ночь будут такие вещи происходить. Но все привели в порядок, и больше этого не было. Такое же у нас постоянно: в новом парке на склоне от сквера Пушкина к музею за ночь выкопали 12 декоративных растений.

- Поймали кого-то?

- После этого уже поставили камеры, и всё прекратилось. Я к тому, что, слава богу, это не системные вещи. Больше за два года в парке Победы никто не расколол ни одной урны. Нужно просто к этому терпимо относиться, люди привыкнут все равно к красоте, к тому, что это нужно сохранять. Радует, что есть другие случаи. Когда компания молодых людей пила пиво, курочила этот шеринговый велосипед и бросала в воду, нашелся человек, который это сфотографировал и выложил в сеть. И сказал: «Это сделали эти дикари, я покажу, где этот велосипед».

- Да, недавно и африканские студенты снимали с дерева велосипед, который наши туда закинули»…

- Я думаю, и дикари привыкнут. И дикари станут цивилизованными, если мы будем работать в этом направлении.

Волгоградцы привыкнут к цивилизации, и вандализма будет меньше, уверен Лихачев.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Хотя сейчас в парках появляется все больше мест, где молодежь может себя занять. Те же площадки для воркаута, скейтов и роликов.

- Знаете, я никогда раньше не видел столько людей, сколько сейчас на массовых мероприятиях, да и не только на них. Вчера обычный вечер был пятничный, людей на набережной было очень много. В среду я выходил посмотреть подготовку к сегодняшнему открытию парка – людей было ну ооочень много.

- И никто не пьет здесь на лавочках, как раньше…

- Знаете, позавчера удивился. Подошел, на некошеном газоне расстелили большой плед, компания человек 8 устроила тут пикник. Я такого не видел никогда, конечно.

- Кстати, у нас в черте города практически нет разрешенных мест, где устроить пикник...

- Мы об этом задумывались, и эти вещи уже презентовали. Нужно делать ландшафтные парки, типа парка в пойме Мечетки, там не нужно ничего специально мостить. В таких местах, где есть природой созданный парк, его нужно благоустраивать, делать дорожки, элементы беседок, чтобы люди там отдыхали. Или пойма реки Царицы, верхняя ее часть, тоже прекрасный проект – расчистить эту речку, открыть воду, сделать к ней подходы хорошие и благоустроить. В этих местах люди смогут прекрасно проводить время.

РАЗДЕЛЯТЬ МУСОР НАДО ВО ДВОРАХ, А НЕ НА НАБЕРЕЖНОЙ

- Да, сделать парки и научить убирать за собой мусор. Мы видим, сейчас очень много баков цветных поставили, и на Аллее Героев, и на набережной…

- Эти баки мы сейчас будем убирать отсюда. Был такой пилотный проект, оператор меня убеждал, что это будет работать. Я сразу говорил, что это не будет работать – про само месторасположение бака. Человек, который гуляет здесь, какой может мусор выкинуть? Пластиковую бутылку, обертку. Все, ничего другого нет, зачем здесь делать раздельный мусор? Раздельный мусор должен быть во дворах. Там, где человек вышел из дома, зная, что у него во дворе разные баки. А здесь это пустое, им нужно было убедиться в этом, вот хватило три недели.

По словам мэра, мусор надо разделять во дворе, а не на набережной.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Кстати, почему у нас весь город в плитке? В Москве, к примеру, в парках еще много зон, закатанных в асфальт.

- Ну, у нас тоже не весь город. Например, в ЦПКиО мы попробовали вокруг колеса все заасфальтировать. Там больше ощущение старого города, художник с дизайнером так нарисовали. Вроде бы неплохо. На самом деле, плитка, на мой взгляд, намного красивее асфальта, приятнее ходить. Хотя асфальт, конечно, проще и дешевле. Но когда мы на проспекте положили плитку, от многих слышали «Ну, как в Европе».

- Хочется, чтобы и делали лучше. Как в Европе, а не как в России. Местами за зиму она провалилась.

- Провалилась – поправим. Где-то подрядчика заставим, где есть гарантия, нет – значит, наше муниципальное предприятие сделает. Ничего страшного в этом не вижу. В городе очень много коммуникаций. Где-то вскрыли покрытие, проложили связь, плохо утрамбовали, оно потом просело. Это жизнь, нужно находить виновных, конечно. И поправлять все вовремя.

- Какие дальнейшие планы по развитию велоинфраструктуры? Сделаем, чтобы можно было проехать на велосипеде от Спартановки до Кировского?

- Ну, для начала нужно сделать, чтобы там можно было на машине ездить. Сейчас проектируется берегоукрепеление, которое соединит Ворошиловскую набережную с Кировской, после этого можно будет продлить рокадную дорогу в Кировский. Вдоль нее сделаем и велодорогу, и пешеходную дорогу обязательно. Набережная должна быть променадом. Это не просто хайвей, по которому можно гнать, лететь. Наоборот, на набережной нужно если ехать на автомобиле, то наслаждаться, если ехать на велосипеде, то наслаждаться, если идти пешком, то наслаждаться видом Волги. Наше географическое преимущество – это Волга, и мы максимально должны это использовать.

Весной на велосипед пересаживаются многие, от мала до велика.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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