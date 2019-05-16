На работу на велосипеде: недолго, но страшно

Волгоград пытаются сделать комфортным для горожан. Перекраивают перекрестки и разметку, чтобы пешеходам было удобно. Занимаются инфраструктурой и для велосипедистов. Городские власти и активисты активно создают велодорожки в Центральном районе, вызывая ожесточенные споры между автомобилистами и любителями двухколесного транспорта. По центру уже сейчас стало ездить гораздо приятней и безопасней. А вот во все остальные районы подобная цивилизация пока еще не добралась.

На свой страх и риск гоняют отчаянные велолюбители от дома до своих офисов. Вот и я решила добраться до любимой редакции на «Современнике» из Кировского района в обычное буднее утро. Причем не в день акции «На работу на велосипеде», а накануне: без шариков и массового заезда.

ОПАСНЫЕ ЛИВНЕВКИ И "КОЗЬИ" ТРОПЫ

Велосипед у меня недорогой, но вполне может проехать и по кочкам и по паре высоких горок. Мой «аллигатор» - боевой товарищ в поездках по пойме и по городу. Высокие бордюры, вырвавшиеся из плена асфальт корни деревьев, разрушенные пешеходные дорожки – это неотъемлемая часть пути из любого района.

Выезжаю на работу в 7-45. До пункта назначения от моего дома на Авангарде 18 километров. Должна в любом случае управиться.

Самые смелые едут прямо по Второй продольной. Но я не смелая, я жить хочу. Несмотря на утренние пробки, машины идут очень плотно. Поэтому пока есть возможность ехать по пешеходной дорожке вдоль улицы 64 Армии, еду по ней. Несколько светофоров не помеха. Чем там пишутся правила, проверять на себе не хочу. Зебры перехожу в сопровождении велосипеда.

Мимо проносятся «Акварель», «Лента» и я сворачиваю по Автомобилистов вниз на Первую Продольную. Когда заранее выбирала дорогу, сразу исключила вариант через СХИ: долго и тяжко для ног. Пробовала, ездила. Особенно выматывает затяжной подъем. А в моем утреннем маршруте чуть проще.

На улице Электролесовская передо мной снова выбор. Ехать по дороге или по тропинке сбоку. Но на этот раз держу свой путь на проезжую часть. Слишком уж узкая тропинка, местами асфальт, а местами «козьи» тропы.

Ехать страшно. Держусь крайней правой полосы, прижимаясь к самому бордюру. Многие понимающие автомобилисты стараются прижаться влево на полосе. Но не все. Пару раз кажется, что сейчас собьют. Зато королевой велосипеда чувствую себя, когда машины замирают в пробке. И я обгоняю вредных водителей с заметным только мне превосходством.

Но сталкиваюсь с одной большой проблемой: ливневки. Их приходится объезжать, каждый раз рискуя попасть под машину. Наезжать опасно: не факт, что решетка не провалится. В нескольких местах ее нет.

После того, как меня чуть не сбивает машина, опять сворачиваю справа за бордюр. На то, чтобы проехать по тропинкам, уходит больше времени и сил. Кстати, несколько раз видела, как велосипедисты едут посередине правой полосы, не давая автомобилистам себя подрезать. Но мне на такое вождение не хватает наглости.

ДОЛГО И БЕЗОПАСНО ИЛИ БЫСТРО И СТРАШНО

Впереди тоннель на Тулака. Обычно еду через него, выбирая по принципу: пять минут страха и ты уже у фабрики Царица. Велодорожка там есть, но узкая. Но на этот раз решаю найти окольную дорогу. Сворачиваю в сторону переездов и неожиданно выезжаю под «кирпич», выслушивая неласковые комплименты от удивленных водителей. Через десять минут неласковые комплименты отправляю уже сама в свой адрес. Заезд на Тулака выливается в пару лишних километров, неудачное падение в одну из ям и 10 минут неучтенного времени.

От фабрики Царица и до «Современника» еду весь путь по тротуарам, периодически сворачивая в почти пустые дворы. Дело в том, что припаркованные авто оказываются еще хуже ливневок. Объезжать их всегда опасно: может сбить проезжающее авто и или вы окажетесь в слепой зоне отъезжающего автомобиля.

К девяти добираюсь до работы. Усталости нет: катаюсь часто. Но очень хочется помыться после такого вояжа. Душ на работе не предусмотрен. Так что умываюсь в туалете редакции и заново навожу марафет.

Может быть тем, кто трудится в пяти километрах от дома, вариант добираться на велосипеде до работы вполне подходящий. Но для меня это только эксперимент, который нужно закончить: обратный путь с работы занимает также практически час. Единственное отличие «объездных» дорожек вдоль Электролесовской в сторону Кировского района нет или они очень неудобны.

P.S.

Хочется, чтобы лет так хотя бы через пять выводы от поездки из родного Кировского были совсем иными: удобно, комфортно, безопасно, красиво. И для этого нужны не только велодорожки, но и вежливое отношение других участников движения. Дорога у нас одна. Давайте уважать друг друга.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Когда муж трудился в Красноармейском районе недалеко от кинотеатра Юбилейный, он загорелся идеей ездить на работу на велосипеде. После двух опасных вояжей с элементами боевика, триллера и фильма ужасов он отказался от этой мысли. Практически вся дорога на юг идет по трассе, где много фур, а свернуть можно только в камыши. К тому же средняя скорость машин там приближается к 80 километрам.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО (субъективные)

Лучше по обочине, чем по трассе рядом с авто;

Выучите правила. Помните, если вы на дороге, вы едете по правилам для автомобилей;

Выучите, как показывать повороты и направления движения. Это очень важно. Ваше движение должно быть предсказуемо;

Объезжайте открытые ворота складов и территории предприятий. Оттуда могут выбежать собаки. А догоняющая вас чужая псина – не самая приятная компания. Хотя на собак можно нарваться в любом месте, особенно много их в частном секторе;

При себе должен быть хотя бы самый простой ремнабор и вода;

ВАЖНО

Я довольно часто пользуюсь общественным транспортом, чтобы добраться с велосипедом, например, до центра, а потом отправиться в пойму. Плачу за него как за багаж. Единственная и самая частая проблема – вам не найдется место в переполненном автобусе. В выходные дни уехать намного проще. В автобусе можно поставить байк на центральной площадке. В трамвае лучше заходить в заднюю дверь.