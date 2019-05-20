Учительница, обвиненная в клевете чиновником: «Я уверена в своей правоте и извиняться не буду»

В Волгоградской области продолжается судебное разбирательство между уже экс-руководителем Росприроднадзора по Волгорадской области и учителем села Райгород. Чиновник обвинил педагога в клевете, а на последнем заседании потребовал от нее публичных извинений.

Анастасия и сотни других светлоярцев пытаются защитить район от свалки.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Женщина оказалась в центре скандала после того, как написала на чиновника жалобу в Москву. Волгоградский подчиненный не замечает проблем Светлоярского района, который стал местом для свалки, вывезенной из Кировского района. Ей засыпали опасный пруд-накопитель. Сергей Васильев посчитал это оскорблением и подал на Анастасия Сергееву в суд, причем не как госслужащий, а как частное лицо.

Когда учитель географии и экологии оказался на скамье подсудимых, на ее защиту встали очень многие. Во-первых, светлоярцы, которые пытаются избавить район от опасного объекта, во-вторых, все неравнодушные со всех уголков страны, переживающие за смелую учительницу. Свою поддержку высказали и представители Русского географического общества.

Сергей Васильев потребовал официальных извинений. Фото: сайт Росприроднадзора по Волгоградской области

Уже во время заседаний стало известно, что Сергей Васильев собрался в депутаты – появился среди участников Предварительного голосования от «ЕР». Правда, своей должности в Росприроднадзоре мужчина лишился. В Управлении начались проверки, связанные с многочисленными нарушениями в работе. Васильев сам написал заявление об уходе по собственному желанию.

На заседании в пятницу Сергей Васильев приехал с адвокатом и двумя свидетелями: профессором, доктором наук Владимиром Желтобрюховым и своим бывшим заместителем Ириной Паниной. Анастасия пришла с адвокатом и «группой поддержки» - зал был полон, люди стояли даже в коридоре. Мужчина предложил учительнице мировую, с условием, что та публично извинится перед ним за оскорбление. Но Анастасия отказалась.

- Я уверена в своей правоте. И я буду бороться дальше, чтобы наш район перестал быть свалкой. Нас накрыли медным тазом и пустили газ. У меня есть сад, у меня дети, я люблю кататься на велосипеде, я люблю свой дом. Мне некуда деваться. Поэтому я и сотни других людей пытаемся как-то переломить эту ситуацию, - говорит учительница.

Заседание длилось почти шесть часов с небольшим перерывом: кто-то измазал машину адвоката Васильева фекалиями. То ли радикальные защитники экологии выразили таким образом свое отношение, то ли это была провокация.

Анастасия продолжает работать в школе. Своих учеников в судебные распри она не вмешивает, ведет уроки, учит детей любить свой дом и свою планету.

Анастасия Сергеева уверена в своей правоте.

- Пока не уволили, что будет дальше – не знаю, - улыбается борец за справедливость.

Следующее заседание назначили на 21 мая. Возможно, на нем уже вынесут приговор.

Кстати, 17 мая Сергей Васильев снял свою кандидатуру с участия в Предварительном голосовании «Единой России». Причем по собственному желанию. Видимо, решил, что не найдет сторонников после скандала в Светлоярском районе.