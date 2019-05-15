2019-05-15T11:43:40+03:00
Общество

«ЕвроХим-ВолгаКалий» опять в числе лучших

Открытие летнего спортивного сезона, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошло на стадионе города Котельниково
Поделиться:
Открытие летнего спортивного сезона было жарким. Фото: ЕХВКОткрытие летнего спортивного сезона было жарким. Фото: ЕХВК
Изменить размер текста:

В спортивном празднике, организованном отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации Котельниковского района и администрацией города Котельниково, приняли участие 36 команд поселений района, организаций и учреждений города Котельниково и других районов области.

На городском стадионе «Локомотив» прошли состязания в различных видах спорта и командных играх. Зрители и болельщики могли наблюдать за баталиями на футбольном поле, волейбольной площадке, в стритболе, шахматах и перетягивании каната.

Компанию «ЕвроХим-ВолгаКалий» представили две спортивные команды - волейбольная сборная молодых специалистов и футбольная команда. Матч по футболу проводился по олимпийской системе на вылет. Сотрудники компании, на чьем счету немало побед и призовых мест в региональных соревнованиях, сыграли с командами Майоровского и Наголенского сельских поселений, сборной колледжа бизнеса. Накал страстей на поле еще более подогревала жаркая погода, и первый в 2019 году сезон игроки провели на пределе сил. В финале футбольная команда компании противостояла более удачливым соперникам - команде Наголенского сельского поселения. Итогом сражения стало второе место в первом чемпионате сезона.

«Мы приложили все силы, чтобы победить, но соперник сегодня оказался сильнее, - отметил тренер футбольной сборной ведущий специалист отдела договорного сопровождения Андрей Ромазанов. - Это второе место -хороший результат наших тренировок и спортивной подготовки. Конечно, нам ещё есть над чем работать, но такие поражения и дают стимул к достижению новых, еще более высоких показателей».

Фото: ЕХВК

Фото: ЕХВК

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Губернатор Александр Дрозденко: «Экономический рост позволяет Ленинградской области выполнить задачи, поставленные нацпроектами»
На встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым глава региона рассказал о строительстве социальных объектов, дорог и развитии здравоохранения
Новости 24
Ушли из дома: шестиклассников из Астрахани нашли
Началось: в Волгограде появилась первая мошка
Волгоградскую УК лишили лицензии за нежелание работать
Юные волгоградцы поборются за Кубок Елены Исинбаевой
16-летний лихач из Астрахани устроил аварию с тремя пострадавшими
Под Волгоградом вместе с домом сгорела супружеская пара
Ремонт в разгаре: обновленный дворец спорта в Волгограде сдадут в 2021 году
На месте старых свалок в Волгограде растут новые
В Астрахани разыскивают убийцу 73-летнего таксиста
Астраханка зарезала новорожденного мальчика и спрятала тело в бане
Заработали больше, чем потратили: Волгоградская область закончила 2018-й с профицитом
В Волгограде не закроют пристань после ЧП с катамараном
Волгоградцев призывают приехать на работу на велосипеде
В Ахтубинске пропали трое шестиклассников
В парке на Мамаевом кургане установили копию статуи Вучетича
Под Волгоградом в сливной яме утонула трехлетняя девочка
Причиной пожара в автобусе №55 стало неисправное газобаллонное оборудование
Забыв, где спрятал кошелек, астраханец до полусмерти избил супругу
В Волгоградской области утонул десятилетний мальчик
Пьяный пенсионер на скутере врезался в инспектора ДПС и сломал ему ногу
В трех районах Волгограда установят еще 170 новых фонарей
Регбийная команда «Ротор» начала чемпионат с ничьей
Волгоградцев предупреждают об опасных производителях молока и масла
На чистую воду и Волгу в Волгоградской области потратят миллиард
Под Волгоградом разоблачили еще одного учителя с липовым дипломом
В Волгограде зачистили свалку у детсада
Дороги Волгоградской области на лето закрыли для большегрузов