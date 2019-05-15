«ЕвроХим-ВолгаКалий» опять в числе лучших

В спортивном празднике, организованном отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации Котельниковского района и администрацией города Котельниково, приняли участие 36 команд поселений района, организаций и учреждений города Котельниково и других районов области.

На городском стадионе «Локомотив» прошли состязания в различных видах спорта и командных играх. Зрители и болельщики могли наблюдать за баталиями на футбольном поле, волейбольной площадке, в стритболе, шахматах и перетягивании каната.

Компанию «ЕвроХим-ВолгаКалий» представили две спортивные команды - волейбольная сборная молодых специалистов и футбольная команда. Матч по футболу проводился по олимпийской системе на вылет. Сотрудники компании, на чьем счету немало побед и призовых мест в региональных соревнованиях, сыграли с командами Майоровского и Наголенского сельских поселений, сборной колледжа бизнеса. Накал страстей на поле еще более подогревала жаркая погода, и первый в 2019 году сезон игроки провели на пределе сил. В финале футбольная команда компании противостояла более удачливым соперникам - команде Наголенского сельского поселения. Итогом сражения стало второе место в первом чемпионате сезона.

«Мы приложили все силы, чтобы победить, но соперник сегодня оказался сильнее, - отметил тренер футбольной сборной ведущий специалист отдела договорного сопровождения Андрей Ромазанов. - Это второе место -хороший результат наших тренировок и спортивной подготовки. Конечно, нам ещё есть над чем работать, но такие поражения и дают стимул к достижению новых, еще более высоких показателей».