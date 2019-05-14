2019-05-15T12:48:50+03:00
Общество

Названы победители конкурса «Чистая вода - чистая душа»

В Волгограде подвели итоги VI общегородского конкурса сочинений о воде
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Победители конкурса смогут посмотреть, как делают питьевую воду. Фото: КВПобедители конкурса смогут посмотреть, как делают питьевую воду. Фото: КВ
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В Волгограде подвели итоги VI общегородского конкурса сочинений на тему «Чистая вода – чистая душа». Организаторами выступили «Концессии водоснабжения» и департамент по образованию администрации Волгограда, партнером акции стало ООО «Концессии теплоснабжения».

По традиции, конкурс был объявлен во Всемирный день воды и проводился по двум возрастным группам – среди учеников 1-4 классов, и учащихся 5-7 классов. Школьники из всех районов города размышляли, почему так важно – сохранять и беречь чистую воду, и как вода поможет человеку стать добрее, чище и мудрее. При этом рассуждения в их работах были совсем не детские. Кто-то вспоминал погибшего на полигоне майора Солнечникова, именем которого названа улица в новом микрорайоне Волгограда. Офицер накрыл собой боевую гранату и спас солдат от неминуемой гибели. Ученик 7 класса средней школы №60 Ярослав Геворкян уверен, что на такой подвиг мог пойти лишь человек с чистой душой, любящий природу. И за такими людьми, уверен Ярослав, - будущее. Ведь подвиг можно совершить не только на войне, но и в мирное время – расчистить небольшую речушку, пожертвовать собой ради других, и сделать мир лучше, чище, добрее.

Всем победителям конкурса вручат ценные призы. Церемония награждения состоится 20 мая в Музее тепла.

Победителями в младшей группе признаны:

Категория 1-4 классы:

1 - Степан Бирюков, 4 класс НОУ СОШ «Развитие». Работа «Вода – источник всего живого на Земле». Преподаватель – Надежда Самохвалова

2 - Елизавета Закревская, 3б класс, средняя школа №13. Работа «Письмо капельки Водушки», преподаватель Ирина Бурова

3 - Надежда Капустина, 4б класс СШ №55 «Долина Знаний». Работа «Сказка про воду», преподаватель Ольга Венецианская

Категория 5-7 классы:

1 - Диана Лушкина, 6а класс, СШ №76. Работа «Почему нужно экономить воду». Преподаватель – Наталья Соловьева

2 - Ярослав Геворкян, 7а класс, СШ №60. Работа «Чистая вода – чистая душа». Преподаватель Анна Поспелова

3 - Анастасия Гончарова, 6а класс, школа №15. Работа «Живи, родник, живи». Преподаватель Татьяна Чернова

Победители конкурса, помимо призов, по традиции получат и еще один подарок: право пригласить одноклассников на экскурсию на настоящие водоочистные сооружения, где школьники смогут своими глазами увидеть, как устроена система превращения волжской воды в питьевую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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