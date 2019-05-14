25 фонтанов в Волгограде будут работать с перерывом на обед

В 2019 году волгоградцев в летний зной будут освежать 25 фонтанов (не считая частных). Двадцать из них уже запустили. Работать они будут не круглые сутки, а с утра до вечера с передышкой на «обед». У некоторых фонтанов в графике будет и по два технических перерыва. Еще пять фонтанов в Волгограде обещают открыть после профилактики. Чтобы они не иссякли в самую жару, весной коммунальщики проверяют состояние инженерных систем, приводят в порядок чаши, настраивают и тестируют оборудование.

Большая часть волгоградских фонтанов сосредоточена в центре. Все они будут работать по единому графику - ежедневно с 7.30 до 22.00, с двумя перерывами - с 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 18.00. На бульварной части проспекта Ленина уже влючили фонтаны напротив Центробанка и между техническим и педагогическим университетами. На Привокзальной площади запустили «Детский хоровод», скоро заработает фонтан влюбленных на улице Мира. Уже радуют горожан пешеходные фонтаны у музея в пойме реки Царицы и в парке Победы. Новый фонтан с подсветкой открыли на Центральной набережной. А вот фонтан «Искусство» пока закрыт на капремонт, который обойдется в 17 миллионов рублей. Сейчас в нем меняют систему управления и реставрируют чашу. По своему графику работают фонтаны в парке Дружбы и у «Европы Сити Молл».

На набережной - новые фонтаны.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Ворошиловском районе открыли после реконструкции фонтан в парке «Сказка» у ТЮЗа, который обновили по программе «Формирование комфортной городской среды». Чашу фонтана восстановили, оборудование полностью заменили, добавили и модную подсветку. Заработали пешеходные фонтаны и в сквере Саши Филиппова, у Казанского собора, на площади Советской и на Академической. График у ворошиловских фонтанов тоже единый - с 10.00 до 22.00, перерыв - с 14.00 до 16.00.

В Советском районе фонтанов два - у ДК Петрова и в парке «Лесогород» на Тулака. Их включают на четыре часа в день - с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 18.00.

В Кировском пешеходный фонтан у «Авангарда» будет радовать прохладой волгоградцев с 8.00 до 12.00 и с 17.00 до 22.00. А в Дзержинском фонтан в парке «Семейный» пока включают с 16.00 до 21.00, а с 1 июня он удет работать уже весь день - с 11.00 до 21.00, перерыв - с 13.00 до 16.00.

А вот в Красноармейском районе Волгограда три фонтана на улице Остравской и два на бульваре Энгельса будут работать в будни с 15.00 до 22.00 и в выходные - с 10.00 до 22.00. Для них перерывов не предусмотрели, правда, по мере необходимости фонтаны все же будут останавливать на профилактику. В ближайшее время откроются здесь еще три фонтана - на бульваре Энгельса и в парке Юбилейном. Для одного из них это будет дебют.

На Красном освежиться летом можно только в парке Гагарина. А вот фонтан с глобусом, который после гибели в нем подростка окрестили фонтаном «смерти», в парке 70 лет Победы работать не будет.

Самый северный район пока остался без фонтанов. Пешеходному фонтану в парке Аттракционов на Спартановке еще требуется текущий ремонт.