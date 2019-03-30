2019-03-30T12:33:00+03:00
Общество

Фонтан «Искусство» отремонтируют за 17,7 миллиона

После модернизации струи воды будут бить не только из чаши, но и из фресок
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Таким фонтан был недолго.Таким фонтан был недолго.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Фонтан «Искусство» на Центральной набережной – одна из визитных карточек Волгограда. Только вот в последнее время он, несмотря на все предыдущие ремонты, он редко радовал жителей и гостей. Не будет работать он и в этом году. По крайней мере, до конца июля. Администрация Волгограда объявила аукцион на модернизацию фонтана «Искусство». Главная задача - восстановить технические характеристики, утраченные за годы эксплуатации. Строительные и ремонтные работы обойдутся в 17 миллионов 716 тысяч рублей. Заказчик - Волгоградзеленхоз. Завершить ремонт фонтана должны до 31 июля 2019 года. А уже к 9 Мая на верхней террасе старые вязы заменят на другие деревья, обновят кустарники и живые изгороди.

- Подрядной организации предстоит заменить насосы, форсунки, пенные насадки, установить новые подводные светодиоды из термостойкого антивандального стекла, а также новое программное обеспечение, которое отвечает за водную картину и свет, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Напомним, на ремонт фонтана «Искусство» в 2012 году ушло 20 миллионов. На эти деньги заменили все коммуникации, а струи подсветили и заставили танцевать под музыку. Только для всей этой светомузыкальной начинки фонтан предназначен не был. Теперь прошлые ошибки исправят.

- Водный рисунок фонтана станет полноценным - струи будут бить не только из чаши, но и из фресок с изображением женщин, - отмечают в мэрии.

Обновят и чашу фонтана - заменят черно-коричневую гранитную облицовку. Гарантия на все - 3 года.

Кстати, на озеленение набережной в этом году потратят более 60 миллионов рублей, еще почти в три миллиона обойдутся цветы в клумбах в центре Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Александр Друзь о скандале в «Что? Где? Когда?»: «Давайте я вам анекдот расскажу…»
Магистр популярной на Первом канале игры рассказал журналистам «КП»-Екатеринбург, чем занимается, после того как его выгнали с проекта, почему не хочет писать вредные советы и как попасть в «Что? Где? Когда?»
«Они убили мою жену, а ее печень подменили в морге»: потерявший ребенка и беременную супругу волгоградец опровергает слова врачей
Убитый горем мужчина считает, что медики виновны в смерти Елены Мачкалян и ее нерожденного сына и специально произвели подмену [видео]
Администрация губернатора Фургала душит инвесторов в ТОСЭР «Комсомольск»?
Территории опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке были определены государством как одни из ключевых драйверов развития всего макрорегиона на перспективу ближайших десятилетий
Новости 24
Ротор выиграл у Зенита-2 - счет 0:1
Центр Волгограда украсят цветами за 2,9 миллиона рублей
Трамвай протаранил иномарку в Волгограде
Реальный срок за пьяную езду дали двум волгоградцам
«Вагон знаний» везет в Волгоград школьников со всей страны
В Волгограде на «танцующем» мосту водителей напугала полыхающая машина
С начала года в Волгоградской области завели 12 уголовных дел за невыплату зарплаты
Сезон клещей 2019 открыт: волгоградцы потянулись в больницы с укусами
В Волгограде зэка за побег из колонии и ограбления отправили за решетку на 5,5 лет
Волгоградке за фиктивный брак с таджиком грозит семь лет колонии
В 2019-м в Волгограде построят три новые дороги
В «Час Земли» на ж/д вокзале и стадионе Волгограда отключат подсветку
В Волгограде москвичу дали 8,5 лет колонии за ограбление ювелирных салонов
Астраханка попала в больницу после драки с соседкой из-за кошки
Под Волгоградом четыре бандита под видом газовщиков ограбили пенсионерку и ее сына-инвалида
В Дзержинском районе из-за угарного газа в больницу попали женщина с двумя детьми
Самое популярное премиум-авто в Волгограде – Lexus