Фонтан «Искусство» отремонтируют за 17,7 миллиона

Фонтан «Искусство» на Центральной набережной – одна из визитных карточек Волгограда. Только вот в последнее время он, несмотря на все предыдущие ремонты, он редко радовал жителей и гостей. Не будет работать он и в этом году. По крайней мере, до конца июля. Администрация Волгограда объявила аукцион на модернизацию фонтана «Искусство». Главная задача - восстановить технические характеристики, утраченные за годы эксплуатации. Строительные и ремонтные работы обойдутся в 17 миллионов 716 тысяч рублей. Заказчик - Волгоградзеленхоз. Завершить ремонт фонтана должны до 31 июля 2019 года. А уже к 9 Мая на верхней террасе старые вязы заменят на другие деревья, обновят кустарники и живые изгороди.

- Подрядной организации предстоит заменить насосы, форсунки, пенные насадки, установить новые подводные светодиоды из термостойкого антивандального стекла, а также новое программное обеспечение, которое отвечает за водную картину и свет, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Напомним, на ремонт фонтана «Искусство» в 2012 году ушло 20 миллионов. На эти деньги заменили все коммуникации, а струи подсветили и заставили танцевать под музыку. Только для всей этой светомузыкальной начинки фонтан предназначен не был. Теперь прошлые ошибки исправят.

- Водный рисунок фонтана станет полноценным - струи будут бить не только из чаши, но и из фресок с изображением женщин, - отмечают в мэрии.

Обновят и чашу фонтана - заменят черно-коричневую гранитную облицовку. Гарантия на все - 3 года.

Кстати, на озеленение набережной в этом году потратят более 60 миллионов рублей, еще почти в три миллиона обойдутся цветы в клумбах в центре Волгограда.