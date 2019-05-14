Сквозь года звенит Победа

«На восьми фронтах моей Отчизны уносил войны водоворот каждую минуту десять жизней», – писал поэт о страшном периоде истории страны, годах Великой Отечественной. Они неотъемлемы от истории волгоградского оборонного гиганта, где в сорок втором работники под огнём ковали орудия Победы, где с начала Сталинградской битвы шли невероятные по силе и жестокости бои, а после её завершения в неостывших от пожарищ цехах с грудами железа баррикадцы продолжили выпускать технику для фронта. Память о беспримерном воинском и трудовом подвиге соотечественников поколения победителей – в сердцах сегодняшних работников предприятия.

НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ

В канун 9 Мая несколько сотен членов коллектива – разных профессий и возрастов – собрались на торжественный митинг на площади перед заводоуправлением. Из громкоговорителя льются мелодии фронтовых лет. Пришедшие, с георгиевскими ленточками на груди, многие – в солдатских пилотках, поздравляют друг друга с великим праздником. Солнечный весенний день, кажется, весь пропитан особой атмосферой торжественной значимости. И такое впечатление только усиливалось при взгляде на военных в армейской форме времён Второй мировой и фронтовые раритеты – члены Волгоградского военно-исторического клуба «Пехотинец» демонстрировали их на выставке, специально организованной в честь праздника. Бинокль, сохранившиеся в огне сражений стеклянные фляжки в брезентовых чехлах, наган, телефоны образца 1943-го с «катушкой» провода… Эти и другие находки поисковиков можно было не просто рассмотреть. «Давайте с вами проверим связь на надёжность», – предлагает одна из членов отряда, специалист предприятия Марина Медведева, поднося к уху трубку одного из телефонов. «Неужели действующий?» Подходим к аппарату, стоящему поодаль… «С Победой!» – слышится с другого конца провода голос собеседницы. Вот это техника! Семьдесят с лишним лет прошло – работает!

Фото: «Титан-Баррикады».

Но стихает гул голосов. Заместитель генерального директора по кадрам К. В. Сусленков открывает митинг. Многолюдная площадь застывает в минуте молчания, после которой площадь заливают первые аккорды песни «Поклонимся великим тем годам». В великолепном исполнении солистов театра «Царицынская опера» Максима Орла и Юлии Почкаловой она звучит по-особенному проникновенно. Градус эмоций собравшихся, кажется, становится ещё выше, когда с трибуны зазвенело, застучало в сердца стихотворение «Весной 1945-го» поэта Ильи Эренбурга – некоторые из слушателей не скрывали навернувшихся от чувств слёз. День Победы и впрямь удивительный день, неразрывной нитью связывающий таких разных людей и целые поколения.

Фото: «Титан-Баррикады».

Но для работников «Титан-Баррикады» эта связь непреходяща не только из чувства гордости и благодарности за совершённый отцами подвиг. Но и с точки зрения профессиональной. Как в грозных сороковых орудия баррикадцев сражались за мир, так и семьдесят четыре года после Победы коллектив продолжает работать ради этой цели, и делал, делает это успешно. Сразу несколько образцов современной техники волгоградцев 9 мая 2019 года приняли участие в параде Победы на главной площади столицы и в ряде других городов нашей страны. Обращаясь к коллегам с приветствием от имени администрации предприятия, это подчеркнул первый заместитель генерального директора и генерального конструктора АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» В. А. Серов. Примечательно, добавим, что во многих регионах парады возглавлял знаменитый танк «Т-34», признанный лучшим танком Второй мировой после его оснащения 85-мм пушкой. И сегодня нельзя не вспомнить о том, какая важная роль в разработке орудия принадлежит баррикадцам. За эту уникальную работу двое из них – бывший главный конструктор И. И. Иванов и будущий главный конструктор Г. И. Сергеев – удостоены Сталинской премии 1 степени, для сталинградцев-волгоградцев она стала первой в истории региона премией государственного уровня.

Фото: «Титан-Баррикады».

В. А. Серов, поздравив ветеранов и действующих работников с Днём Победы, пожелал предприятию и коллективу всегда оставаться в строю лидеров, достойно продолжая дело своих героических предшественников.

«Память о героях великой войны мы никогда не должны предавать своей работой, всей своей жизнью», – продолжая тему народного подвига, говорил очередной выступающий, председатель профкома предприятия Г.А. Степанов.

От лица молодёжи «Титан-Баррикады» председатель Молодёжного совета первичной профорганизации А. Е. Гузенко поблагодарил ветеранов за Победу, за сегодняшнюю возможность всем нам жить в свободной стране.

Ну а по окончании митинга всех гостей ждала полевая кухня: работницы общепита предприятия, вооружившись половниками, угощали всех гречневой кашей с мясом и горячим чаем.

Понравилось всем, кто пробовал!

ОТДАВАЯ ДАНЬ МУЖЕСТВУ ВЕКА

В преддверии 9 Мая в рамках официальных торжеств коллектив ФНПЦ «Титан-Баррикады» также принял участие в церемонии возложения венков и цветов к памятникам героям на острове Людникова, в парке им. Гагарина. Эти места ожесточённых боёв в Краснооктябрьском районе для работников предприятия особенно чтимы, ведь представители поколения сороковых здесь сражались и умирали за наш завод – и не только армейцы, но и ополченцы – баррикадцы. По традиции накануне праздника в память о них члены Молодёжного совета провели благоустроительные работы у памятника погибшим коллегам.

В День Победы молодёжь предприятия прошла в рядах Бессмертного полка с портретами 17 Героев Советского Союза – работников «Титан-Баррикады», совершивших свои подвиги на полях Великой Отечественной. К ним примкнули другие коллеги с портретами героев-фронтовиков, членов своих семей. Так в год 80-летия начала Второй мировой войны победители прошли торжественным маршем по главной улице города-героя, ещё раз напомнив, кто завоевал независимость Родине и странам Европы.

Фото: «Титан-Баррикады».

На правах рекламы.