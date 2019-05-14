2019-05-14T09:07:45+03:00
Общество

В лучших традициях российского воинства

Кадеты из Котельниково попробовали свои силы в военно-спортивной игре «Штурм-2019»
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Фото: Еврохим.Фото: Еврохим.
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Стрельба из пневматической винтовки и пистолета, командный марш-бросок, строевой смотр, надевание ОЗК, разборка автомата, интеллектуальная викторина на знание истории родного края – кадеты патриотического казачьего кадетского клуба «Дон» прошли серьезную проверку на выносливость во время военно-патриотической игры «Штурм-2019», организованной Центром детского творчества» и отделом образования Котельниковского муниципального района при поддержке ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Соревнования прошли на стадионе «Локомотив» города Котельниково. Основы военного дела, историю казачества и военную историю ребята изучают во время занятий в кадетском клубе. Результаты обучения впечатляют.

Командный марш-бросок показал не только хорошую физическую подготовку, но умение ребят поддержать товарищей. На броске участники, снаряженные сумкой с противогазом и макетом АК, пробегали по буму, преодолевали ров шириной 1 метр, проем окна, перильную переправу, дистанцию 10 метров ползком по «мышеловке» в противогазах, вели прицельную стрельбу из винтовки.

Четкость и красота командной работы особенно были видны во время строевого смотра «Статен в строю, силён в бою», сноровка – в конкурсе по надеванию общевойскового защитного комплекта и противогаза, а лучшие снайперы определились в конкурсе «Меткий стрелок».

По итогам соревнований юным героям котельниковской земли вручили медали и награды. Патриотизм, любовь к истории и культуре родного края, спорт и пропаганда здорового образа жизни входят в число приоритетов компании, которые «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует в своей деятельности по строительству одного из самых значительных производственных предприятий Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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