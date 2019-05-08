Volkswagen Tiguan: вчера, сегодня, завтра

Его действительно можно назвать народным автомобилем — статистика продаж показывает, что Volkswagen Tiguan в 2018 году по продажам приблизился к цифрам в 33 530 машин по данным портала www.zr.ru. Популярность этой модели коротко можно объяснить его функциональностью и универсальностью (о чем обязательно скажем ниже). Этот автомобиль выбирают как успешные бизнесмены, водители-девушки, так и большие семьи, которые любят путешествовать вместе.

НЕМНОГО ИСТОРИИ: КАК РОЖДАЛСЯ VOLKSWAGEN TIGUAN

Дебют концепт-кара модели произошел уже в далеком 2006 году на престижном автосалоне в Лос-Анжелесе. Модель оказалась интересной для гостей и посетителей салона, так что по итогам компания Volkswagen приняла решение оперативно подготовить версию автомобиля для конвейерного производства.

На сегодняшний день этот автомобиль успешно продается в Европе, США, Австралии, Бразилии и Китае. Основная часть Tiguan для российского рынка выпускается на заводе Volkswagen в Калуге.

ТОНКОСТИ ВЫБОРА: ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ TIGUAN

Сравнивая марки кроссоверов одной «весовой категории», будущий владелец легко может оценить технические и динамические возможности, продуманность дизайна, технологичность салона. Сегодня мы можем предложить не только стандартную комплектацию Volkswagen, но и особые модификации модели для самых требовательных клиентов:

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ CITY:

- Адаптивный круиз-контроль ACC Stop&Go[1] — электронный помощник, способный автоматически регулировать скорость даже в плотном транспортном потоке мегаполиса, поддерживать заданную безопасную дистанцию и регулировать скоростной максимум в рамках ПДД;

- Инновационная система Rear Traffic Allert[2] для отслеживания слепых зон с помощью Side Assist[3];

- Возможность бесключевого доступ в автомобиль и дистанционного запуска двигателя KESSY[4];

- Высокоточные датчики парковки;

- Интерфейс App-Connect[5], благодаря которому информация с экрана смартфона отображается на дисплее информационно-развлекательной системы;

- Электропривод двери багажника;

- Мощные и яркие задние Full LED[6] фонари.

Можно смело заявить, что такая комплектация Volkswagen Tiguan делает его выгодным приобретением: здесь в стандартном варианте доступен тот функционал, который в версии Comfortline[7] был возможен только в формате дополнительных опций. Больше возможностей за меньшие деньги!

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ VOLKSWAGEN TIGUAN OFFROAD:

- Продуманный, функциональный и яркий дизайн;

- Полный привод 4MOTION Active Control[8] с возможностью выбора режимов движения;

- Информационно-развлекательная система Composition Media[9], полностью адаптированная к любому смартфону;

- Цифровая приборная панель Active Info Display[10];

- Версия с АКПП оснащается системой адаптивного круиз-контроля;

- Полностью светодиодные фары с лампами, которые прослужат не один год.

Фото официального дилера Volkswagen Волга-Раст.

Такая комплектация Tiguan — отличный вариант для тех, кто не любит сидеть в городе. Теперь вы уверенно почувствуете себя вдали от асфальтовых «джунглей» и откроете для себя по-настоящему европейский уровень комфорта.

В ЧЕМ СИЛА: ДОСТОИНСТВА VOLKSWAGEN TIGUAN

1. Сдержанность стиля. Это то, что можно назвать современной классикой, которая не наскучит глазу и будет гармонично смотреться среди бетона и стекла мегаполиса, и на фоне природных пейзажей.

Фото официального дилера Volkswagen Волга-Раст.

2. Параметры управляемости — Volkswagen Tiguan считается автомобилем с гармоничным сочетанием внедорожных качеств и характера легкового авто. За счет оснащения муфтой Haldex[11] 5-го поколения и внушительному дорожному просвету в 200 мм он становится достойным помощником в условиях реального бездорожья.

3. Высокие технологии в опциях: трехзонный климат-контроль, функции обогрева, бесконтактная пятая дверь на электроприводе. Сюда можно добавить систему слежения за усталостью водителя, управление дальним светом «на автомате» и роскошная цифровая панель (в качестве дополнительных опций).

4. Экономичность. Несмотря на мощный мотор Tiguan, любому автовладельцу приятно узнать, что этот кроссовер экономно «поглощает» топливо. В среднем расход составит около 10 литров на 100 км в условиях города, а если учесть, что модельный ряд предполагает вариант Volkswagen Tiguan с дизельным двигателем — это еще больше склоняет чашу весов в сторону выбора этого стильного и технологичного «немца».

Этот автомобиль — ваш осознанный выбор, который не подведет в самые ответственные моменты и обеспечит надежность и безопасность водителя и пассажиров в условиях дороги.

Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Tiguan можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111.

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[1] ЭйСиСи СтопЭндГо —

[2] Рир Трэффик Элерт —

[3] Сайд Эссист

[4] Кэйси

[5] Апп-Коннект

[6] Фулл Лэд

[7] Комфортлайн

[8] ФоМоушен Эктив Контрол

[9] Композишн Медиа

[10] Эктив Инфо Дисплей

[11] Халдекс