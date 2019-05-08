В Кумылженском районе разыскали место захоронения Героя Советского Союза

В 1942 году у стен Сталинграда в междуречье Волги и Дона развернулось величайшее в истории войн сражение. Бои обошли стороной Кумылженский район. Женщины, старики и подростки пахали землю на волах и коровах, сеяли и убирали вручную хлеб. А всего в 150 километрах на Боковской земле Ростовской области шли жестокие сражения. В декабре 2018 года Кумылгу посетила инициативная группа ростовчан с удивительной миссией - отдать дань памяти Герою Советского Союза летчику Борису Павловичу Алексееву.

Младший лейтенант Алексеев служил в 808-м штурмовом авиационном полку 267-й штурмовой авиационной дивизии 1-го смешанного авиационного корпуса 17-й воздушной армии. Звезду Героя летчик получил за бой за Боковский район. Как выяснили воспитанники детского объединения «Краевед», последний вылет он сделал 19 декабря 1942 года с аэродрома в Кумылженском районе. Вражеский снаряд перебил рули управления ИЛ-2, который пилотировали Борис Алексеев и Иван Нелюдимов. Самолет сгорел, летчики погибли.

Изучая историю Сталинградской битвы, боковчанин Владимир Софин обнаружил, что место их захоронения до сих пор неизвестно.

С декабря в Кумылженском районе приступили к поискам. В районной газете «Победа» попросили помощи у жителей в опознании безымянного захоронения в хуторе Сарычи. К сожалению, живых свидетелей тех событий почти не осталось. Но звонили их дети и внуки, делились рассказами своих бабушек. Оказалось, что это захоронение и есть цель поисков.

Не за горами 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Все меньше остается участников и свидетелей тех страшных дней. Наша задача собрать как можно больше документальных правдивых свидетельств о подвиге всего советского народа, каждого героя и простого бойца в отдельности. Пусть не останется на нашей земле безымянных могил и забытых героев.

В 2019 году в Кумылженском районе установят памятные знаки землякам Героям Советского Союза В. П. Никитину, В. Ф. Стрельцову, Ф. А. Торговцеву, а также похороненным на нашей земле Х. Н. Нурадилову и теперь известному «неизвестному» герою - Б. П. Алексееву.

Лариса ВОСТРИКОВА, директор МКУК «Кумылженский районный историко-краеведческий музей».