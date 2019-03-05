Набережную Волгограда освободят от деревьев ради парковки

С приходом весны подрядчик приступает к очередному этапу реконструкции нижней террасы центральной набережной Волгограда. 5 марта у Царицынской водокачки, которая в перспективе станет Дворцом бракосочетаний, прошло рабочее совещание профильных подразделений мэрии, строителей и общественников. Обсуждали вопрос, который волнует всех волгоградцев – будет ли на обновленной набережной достаточно зелени или мы в итоге получим очередной плац. С одной стороны здесь появятся главный городской загс, молодежный центр, кафе, бары и рестораны, амфитеатр. Так что скопления машин не избежать и парковки необходимы. С другой стороны, зеленый островок с голубыми елями, который идет от речпорта до водокачки, снесут. На его месте сделают стоянку для машин. Но на этот раз деревья и кустарники обещают не вырубать, а пересадить. Правда, уже не на набережной.

Царицынская водокачка превратится в Дворец торжеств, здесь же будут выставочные залы.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Впервые на набережную заводятся инженерные сети, - отмечает главный архитектор Волгограда Эдвин Петров. - Раньше сюда из-за отсутствия коммуникаций не шли инвесторы. Теперь можно будет расположить кафе и рестораны.

Серый многоугольник по центру - будущая парковка. Она появится вместо зеленого островка.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Так что с тем, где бы посидеть и перекусить с видом на Волгу, проблем не будет. Как и с парковочным местом, где можно оставить машину.

- Вы собираетесь полностью освободить зону у водокачки от зелени и сделать много парковок. Это вас не смущает? Какая у этого цель? Чтобы люди спускались по главной лестнице от пропилеев, выходили из Дворца бракосочетаний и попадали на безжизненную парковку без единого дерева? - задает вопрос Почетный архитектор России, член Общественной палаты Волгограда Михаил Норкин.

- Главная проблема современных городов – это отсутствие парковок, - парирует заместитель председателя городского комитета по строительству Евгений Хамчич. – Мы постоянно наблюдаем у центрального загса очередь из свадебных кортежей. А зеленая зона просто переедет дальше от центральной лестницы набережной. К тому же все растения с этого зеленого островка уничтожать не будут.

- Дело в том, что мы сейчас не можем обеспечить нормативное количество парковок для нашего речпорта, - поясняет Эдвин Петров. – Там много общественных пространств и заведений. Мы все это комплексно рассматриваем. Пусть сейчас, разместив здесь парковки, мы потеряем где-то 1,5 - 2 тысячи квадратных метров зеленых насаждений и газонов. Но здесь на набережной будет 16 га зеленых зон. К тому же с системой полива.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/695449" frameborder="0"></iframe> Набережная Волгограда: деревья или парковка. Рассказывает главный архитектор Волгограда Эдвин Петров..Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Какие появятся на набережной зоны удовольствий, поинтересовался член Общественной палаты Антон Лукаш. Главный архитектор Волгограда отметил восемь мест для размещения кафе, площадки для воркаута, скейтборда, велосипедные дорожки, перехватывающие парковки, восемь фонтанов. А вот дополнительных выходов к воде не будет. Они останутся там, где и прежде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/695450" frameborder="0"></iframe> Какие зоны отдыха и развлечений появятся на центральной набережной Волгограда. Рассказывает главный архитектор города Эдвин Петров..Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Запланировано обновление на ближайшие два года - 2019-й и 2020-й.