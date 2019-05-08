«Капитал Медицинское Страхование» приглашает на диспансеризацию в 2019 году

ООО «Капитал Медицинское Страхование» информирует, что в 2019 году будет проводиться диспансеризация для застрахованных лиц, достигших в течение года следующего возраста: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет.

Инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, а также граждане, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин, участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, проходят диспансеризацию ежегодно вне зависимости от возраста.

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Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, направленный на углубленное обследование состояния здоровья граждан, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования. Основная цель диспансеризации – раннее выявление заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения Российской Федерации, а также основных факторов риска их развития. Диспансеризация проводится бесплатно при предъявлении полиса обязательного медицинского страхования и паспорта в медицинской организации (поликлинике), к которой застрахованное лицо прикреплено для получения первичной медико-санитарной помощи.

ООО «Капитал Медицинское Страхование» обращает особое внимание, что в течение 2019 года информация о месте и дате проведения диспансеризации будет доводиться до сведения застрахованных лиц сотрудниками службы страховых представителей в индивидуальном порядке через смс-уведомления, телефонные обзвоны, почтовые рассылки и иные способы информирования с использованием контактной информации, указанной застрахованными лицами при получении полиса ОМС в заявлении о выборе (замене) СМО.

Индивидуальное информирование будет проводиться в определенной очередности после согласования с медицинскими организациями списков застрахованных лиц, подлежащих приглашению на диспансеризацию, в соответствии с планами проведения диспансеризации и иных профилактических мероприятий в медицинских организациях.

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