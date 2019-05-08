2019-05-08T11:43:54+03:00
Общество

Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» поздравляет ветеранов с Днем Победы

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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, дорогие друзья!

Поздравляю вас со светлым праздником - Днем Победы!

Эта дата навсегда вписана в героическую летопись России и стала символом бессмертного воинского и трудового подвига нашего народа. Данью памяти победителям, отстоявшим независимость Родины. 74 года отделяют нас от победного мая 1945 года. От того знаменательного дня, когда отгремели последние залпы орудий.

Но величие подвигов нашего народа, защитившего мир от фашизма, не меркнет и поныне. День Победы стал символом мужества, отваги, патриотизма. Примером несокрушимой силы духа.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! За свободу и независимость Родины. За ваш созидательный послевоенный труд, за все, что вы сделали для будущего.

Долг современного поколения - жить так, чтобы быть достойными продолжателями славных дел, традиций победителей.

В этот великий день всенародного торжества от всей души желаю всем добра, благополучия и мирного неба.

Н. М. НИКОЛАЕВ.

Н. М. НИКОЛАЕВ.

С праздником, с Днем Победы!

Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ООО «РИТЭК» Н. М. НИКОЛАЕВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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