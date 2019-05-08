Быть достойными подвига ветеранов

День Победы - самый важный и самый трагический праздник для нашей страны. В этот день каждый волгоградец вспоминает тех, кто 75 лет назад сохранил для нас будущее, кто ценой своей жизни дал нам шанс жить и делать этот мир лучше. Это выстраданная дата для каждой семьи. И в этот день особенно хочется быть достойными наших дедов и прадедов. Соизмерять свои поступки и действия с теми высокими критериями, заданными людьми во время Великой Отечественной войны. Теми, кто воевал, кто отстраивал из руин города и села. Делать все по совести.

Компания «Котельниковоспецстрой» работает уже много лет и за это время построила десятки зданий, выпустила тысячи тонн продукции, за которую сотрудники ручаются. Профессионализм и высокое мастерство сотрудников оценили как крупные заказчики, так и простые волгоградцы, живущие в домах, возведенных предприятием. У компании есть своя проектная группа, большой автопарк, современное оборудование и даже свой бетонный завод, который позволяет, не теряя высокого качества, удешевить стоимость продукции. Мы используем лучшее сырье и современные технологии.

Среди объектов компании и детские сады, больницы, школы, офисные центры, заводы, ЛЭП и даже трубопроводы. Сейчас «Котельниковоспецстрой» активно работает с «ЕвроХимом», с которым реализует несколько крупных проектов. Например, компания заключила договор на строительство многоэтажного дома для работников горнодобывающего предприятия.

Мы делаем все, чтобы словом и делом быть достойными наших ветеранов.

В этот великий день мы поздравляем волгоградцев и ветеранов! Мирного неба над головой, здоровья вам и вашим близким, благополучия и гармонии в доме.

Генеральный директор ООО «Котельниковоспецстрой» Петр БУЛАНОВ.

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