2019-05-07T12:10:38+03:00
Общество

Управление Росреестра по Волгоградской области поздравляет с 9 мая

Руководитель ведомства Алексей Абрамов обратился к ветеранам и жителям региона
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Алексей Абрамов. Фото: Управление Росреестра по Волгоградской области.Алексей Абрамов. Фото: Управление Росреестра по Волгоградской области.
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, дети Сталинграда и труженики тыла! Уважаемые жители Волгоградской области и коллеги!

От имени коллектива Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области и от себя лично тепло и сердечно поздравляю вас с главным праздником нашей страны - с Днем Великой Победы! С 74-летием со Дня Победы в Великой Отечественной войне!

Невозможно подобрать слова, которые в полной мере передают всю благодарность за бессмертный подвиг всех воинов Красной Армии в этой жестокой войне. День Победы вошел в наши сердца как символ героизма, мужества и самоотверженной борьбы. Наш долг — сколько бы лет ни прошло, помнить о подвигах наших соотечественников. О том, с какой невероятной храбростью они обороняли страну от фашистских захватчиков в борьбе за наше будущее.

Для волгоградцев День Великой Победы - личный праздник. На сталинградской земле произошел главный перелом в Великой Отечественной войне, резко изменивший ход войны и приведший к Победе. В нашем регионе нет семьи, которой не коснулась бы война, ставшая тяжелейшим испытанием для людей, принесшая горе и утрату в каждый дом. Мы свято храним память обо всех родных, которые воевали на фронте и работали в тылу.

В этот всенародный праздник торжества свободы, праздник веры в собственные силы и гордости за свое Отечество, самые теплые поздравления и слова благодарности мы адресуем ветеранам!

Для нас быть вашими преемниками - огромная честь. Спасибо вам за свободу и благополучие нашей Родины, за достойное будущее детей и внуков.

От всей души желаем вам, дорогие наши Победители, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть ваши дети, внуки и правнуки будут достойны вашей славы.

Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным!

С Днем Великой Победы, дорогие жители Волгоградской области и коллеги!

С искренним уважением, руководитель Управления Росреестра по Волгоградской области А.В. Абрамов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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