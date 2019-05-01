БГ 65: «Аквариум» в Волгограде и Астрахани

«Человек, делающий музыку» - именно так предпочитает называть себя сам Гребенщиков. В этих словах, по-видимому, и кроется разгадка его феноменального успеха. БГ удается всего несколькими словами, несколькими аккордами затронуть самые потаенные струны души, достучаться до сердца и заставить работать разум. Его поразительные тексты и музыка вызывают бурю эмоций, от неприятия до восхищения. При этом, на пути к вершинам музыкального Олимпа, музыкант не боялся смелых экспериментов, постоянно пробуя новые стили и направления в стремлении познать Мир и Себя.

В награду от поклонников, ищущих свое место в этом мире, Борис Гребенщиков получил титулы «Отца Русского Рока» и «Духовного Гуру», но умудрился сохранить способность писать и актуальные, и юношески открытые песни. А не так давно ему исполнилось 65 лет. Чем не повод встретиться?

Где: Астрахань, АДК «Аркадия», ул. Калинина, 51.

Когда: 24 мая в 19.00.

Где: Волгоград, ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6.

Когда: 26 мая в 19.00.

Билеты: от 1200 руб. 12+