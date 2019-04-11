2019-04-11T15:22:56+03:00
Происшествия

Более 30 школ и обладминистрацию эвакуируют в Волгограде

По электронной почте 11 апреля 2019 поступили сообщения о минировании школ и административных зданий Волгограда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сотрудников областной администрации тоже эвакуировали.Сотрудников областной администрации тоже эвакуировали.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Новая волна сообщений о готовящихся терактах снова захлестнула Волгоград. Сообщения о минировании школ и административных зданий города и области начали массово поступать по электронной почте 11 апреля 2019 года. Власти объявили экстренную эвакуацию школьников и персонала. К трем часам дня тревожные сигналы получили более 30 государственных учреждений, в том числе в школы №3, №49, №54, №55, №92, №103 и другие, больница №15 «Каустик», областной комитет сельского хозяйства на Коммунистической, администрация Волгоградской области, районные администрации Волгограда.

- Сегодня поступили анонимные угрозы о минировании ряда общеобразовательных учреждений Волгограда и административных зданий. Информация поступила на электронную почту. Руководители школ в соответствии с инструкцией передали информацию в экстренные службы. Практически все школы находятся на каникулах, тем не менее во всех учреждениях, в чей адрес поступили угрозы, проведена эвакуация людей, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации города.

Территории обследуют полицейские, сотрудники Росгвардии, МЧС и ФСБ. Школьников, которые оказались не на каникулах, отпустили по домам.

Тем временем сами чиновники, в том числе сотрудники администрации региона, вышли на улицы, пока их кабинеты проверяют на наличие взрывных устройств. На местах работают сотрудники спецслужб. Пока ни одно сообщение о минировании не нашло подтверждения.

Это уже не первая волна сообщений о минировании в Волгограде. Подобная ситуация с повальным «минированием» торговых центров в сентябре и в конце декабря 2017 года охватила и Волгоград, и все большие города страны. По такой же схеме неизвестные действовали в январе в Астрахани и в Волгограде. Тогда людей эвакуировали из школ, больниц, бизнес-центра и гордумы. 1 февраля пришлось поволноваться чиновникам - «минировали» администрации районов. Через несколько дней снова пришли угрозы. Это были масштабные провокации. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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