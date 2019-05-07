Территория счастья - так можно назвать знаменитые «Сурские бани»

Здание ныне знаменитых бань было построено в далеком 1935 году. Собственно, баня располагалась в наземной части здания, а в подвале находилась одна из первых в городе прачечных. С началом войны баню закрыли, а прачечную переквалифицировали под военные нужды. Подвальная часть стала бомбоубежищем на 300 человек - надежность стен сохранила жизни многим людям и позволила зданию выстоять. Строение, пострадавшее от пожара, все же сохранилось, и это позволило восстановить его в 1948 году архитекторам Ивану Белдовскому и Александру Кулеву - они выполнили проект, а сами работы были проведены год спустя трестом «Главсталинградстрой». В 1949 году баня приняла первых посетителей. И хотя улица, давшая название излюбленному месту горожан, свое название сменила, несколько поколений сталинградцев-волгоградцев признают «Сурские бани» одним из самых лучших мест для ценителей пара и традиций.

«ПАРЮ, МОЮ, РАССЛАБЛЯЮ, ВДОХНОВЛЯЮ, ОКРЫЛЯЮ!»

Простор и комфорт - вот главные достоинства здешнего интерьера. И красота, конечно: резные колонны, мягкие кресла, зелень импровизированного зимнего сада дают ощутить важность банного ритуала. Здесь есть и кабинки для отдыха, и бассейны с чистой прохладной водой, качество которой контролируется ежечасно. И главный атрибут настоящей бани - отделанная деревом парная с настоящим живым паром, который подается напрямую от котельной. Директор Николай Султанов, отдавший любимому делу больше сорока лет, влюблен в русские банные традиции и стремится к тому, чтобы они соблюдались: «В «Сурских банях» время словно остановилось. Все, что придумал русский народ, сохранилось у нас, как в старину. Живой пар и его целебное воздействие с сауной не сравнить». С его мнением согласны и волгоградцы, и гости нашего города - люди разных поколений, которые ценят настоящую баню. Не случайно почти каждый год «Сурские бани» получают признание на региональном и всероссийском уровне. В бане не принято знакомиться и представляться. Но те, кто приходят сюда регулярно, постоянно встречают немало известных и узнаваемых земляков - писателей, артистов, бизнесменов, предпочитающих отдых в знаменитой парной современному «новоделу».

Доводилось ли вам слышать легенду: якобы при реконструкции здания бани в земле находили золотые монеты? Будто бы когда-то богатые царицынские купцы спрятали там клад, и не один. Жаль, ни один историк этих сведений не подтвердил. Но привычку ходить в «Сурские бани», без сомнения, можно назвать «золотой»! Ведь здесь хранят традиции и истинное назначение своего учреждения - помыться, попариться, отдохнуть душой и поправить здоровье.

ПОЗДРАВЛЯЮ!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети Сталинграда! Уважаемые земляки!

День Победы - самый главный и радостный праздник для всех россиян. Победа далась нам дорогой ценой - за нее отданы десятки миллионов человеческих жизней. Тем дороже свобода и независимость, которые она принесла. В эти праздничные дни в Волгограде и Волгоградской области проходят десятки официальных, торжественных и праздничных мероприятий. Акции, флешмобы, концерты, праздничный парад и шествие «Бессмертного полка» - каждый из вас сам решит, как он отметит этот день. Для нас важно никогда не забывать, какой ценой далась Победа, и всегда беречь память о тех, кто подарил ее нам ценой своей жизни и своего здоровья. С великим праздником! Здоровья, благополучия, семейного счастья и мира на земле!

Генеральный директор ООО фирма «Султан» Николай Николаевич СУЛТАНОВ.

Фото: фирма «Султан».

Реклама.