ООО «Региональный инженерный центр»: качество и безопасность гарантируем

Ожесточенные бои за Сталинград оставили нынешнему поколению опасное наследство. В земле даже спустя 75 лет еще лежат неразорвавшиеся мины и снаряды. И так везде, где ни копни. Специализируется на очистке местности от взрывоопасных предметов единственная в регионе организация - ООО «Региональный инженерный центр». Но это не единственное направление деятельности. Есть свое аварийно-спасательное формирование. Два года назад открылся учебно-методический центр.

Фото: ООО «РИЦ».

- Мы обучаем специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, охраны труда, специалистов аварийно-спасательных формирований, обучаем пожарно-техническому минимуму, готовим руководителей и исполнителей взрывных работ, - рассказывает начальник учебно-методического центра, заместитель генерального директора ООО «РИЦ» Сергей Валуйкин.

Фото: ООО «РИЦ».

Законодательство РФ обязывает руководителя предприятия знать пожарный минимум, технику безопасности, гражданскую оборону. Плюс должны быть специалисты, отвечающие за эти направления. Но многие компании не готовы отпускать сотрудников на учебу.

- Для них у нас есть сайт дистанционного обучения. Это удобно - не нужно тратить время на дорогу и отрывать сотрудников от работы. Но взрывников и спасателей так готовить нельзя. Это будет «упрощенка». Мы единственные на юге страны, кто обучает специалистов для МЧС и промпредприятий по этим направлениям. И для себя поставили цель делать свою работу максимально правильно и качественно. Поэтому все наши выпускники успешно проходят аттестацию в Ростехнадзоре, МЧС и Минэнерго, - отмечает первый заместитель гендиректора Олег Кравченко.

В ООО «РИЦ» делают ставку на качество и широкий спектр услуг, которые можно получить по принципу «одного окна». На базе центра занимаются разработкой документации в области ГО и ЧС, промышленной и пожарной безопасности. Окажут максимальное содействие и в методическом обеспечении.

Фото: ООО «РИЦ».

- Пусть мы развиваемся не так быстро, зато достойно, уверенно и с гарантией, - говорят в компании. Недавно приобрели новое здание, завершают ремонт, монтируют оборудование. В начале лета планируют новоселье.

Постоянно повышают квалификацию и сотрудники. Они работают на обследовании, разминировании, умеют обращаться с взрывчатыми материалами. Недавно прошли аккредитацию в Международном противоминном центре Вооруженных Сил РФ, заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве с Минобороны РФ. Подобных организаций в стране единицы. К тому же в наличии у ООО «РИЦ» самое современное профессиональное оборудование, которое позволяет обнаруживать опасные находки на глубине до 9 метров.

Сейчас специалисты центра продолжают работы по поиску взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в рамках проектирования дороги в объезд Волгограда. И нет сомнения в том, что эти работы необходимо провести, ведь на кону стоит безопасность всех, кто будет задействован в строительстве этого объекта.

ПОЗДРАВЛЯЮ!

Дорогие ветераны, земляки!

От всей души поздравляю вас с главным для всех нас праздником - Днем Победы!

Мы никогда не забудем о подвиге тех, кто сражался на фронте и ковал победу в тылу. И память о героях сохраним для будущих поколений.

Пусть всегда у вас будет мирное небо над головой, благополучие в семье, внимание близких. Здоровья, долгих лет, мира и добра!

Владимир БОГАЧЕВ, генеральный директор ООО «РИЦ».

Владимир БОГАЧЕВ, генеральный директор ООО «РИЦ».

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