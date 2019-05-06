Два волгоградца спаслись с горящего самолета и не пострадали

Специалисты продолжают выяснять причины жуткой трагедии в аэропорту Шереметьево, когда при жесткой посадке загорелся самолет Sikhoi Superjet – 100. В ЧП, по предварительным данным, погибли 41 человек. 37 удалось выжить. На этом рейсе в Мурманск оказалось трое волгоградцев. Один из них, Василий Печников, получил ожоги верхних дыхательных путей и сейчас находится на лечение в больнице. Еще двум жителям Волгоградской области удалось выбраться из пылающего самолета. Помощь медиков им не потребовалась.

В списке пассажиров – Дмитрий Харинин. 30-летний мужчина живет в Камышине вместе с женой и маленьким ребенком. Он, как и многие в этом самолете, направлялся на работу. Мужчина сидел в десятом ряду у окна, то есть в середине салона.

В распоряжении "КП" появилась рассадка пассажиров.

- Брат позвонил мне первому, я от него и узнал, что случилась катастрофа, что загорелся самолет. Он сильно надышался угарным газом, но от госпитализации отказался. Дима ехал после праздников на объект за полярный круг - руководил им, - рассказал "КП-Волгоград" брат Димы Юрий Харинин. - Сегодня он снова садится на рейс до Мурманск. Работу никто не отменял. Он обеспечивает семью.

Еще один волгоградец в списке выживших – Владимир Гончаров. Ему 59 лет. Мужчина сидел в первом ряду у прохода. Поэтому ему удалось быстро выбраться из самолета и не пострадать.

При посадке загорелся хвост самолета. Фото: EAST NEWS

Уже известно, что неполадки с приборами на Sikhoi Superjet начались после удара молнии. Пилот принял решение вернуться в аэропорт . Посадка с полными баками горючего была жесткой. На земле самолета загорелся. Выбраться из огненной ловушки смогли не все. Сейчас СК России занимается расследованием трагедии.