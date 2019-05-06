2019-05-06T09:26:00+03:00
Происшествия

В сгоревшем в аэропорту Шереметьево самолете пострадал волгоградец

Василий Печников летел на работу после праздников
Екатерина МАЛИНИНА
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Самолет загорелся, когда ударился о землю. Фото: EAST NEWSСамолет загорелся, когда ударился о землю. Фото: EAST NEWS
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Воскресенье 5 мая стало черным днем для многих жителей страны. В аэропорту Шереметьево во время жесткой посадки загорелся самолет Sikhoi Superjet – 100, направлявшийся в Мурманск. Удалось выжить 37 пассажирам, 41 человек погибли в огне. Есть и пострадавшие. Среди них оказался волгоградец Василий Печников. Мужчина попал в больницу с ожогом верхних дыхательных путей. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

40-летний волгоградец работал ведущим маркшейдером (горным инженером) в компании НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ. Он как раз направлялся после майских каникул на работу. Сначала до Мурманска, а потом непосредственно на месторождение. В аэропорту его провожала сестра Наталья. Перед вылетом он сделал фото в свой Инстаграм с подписью: «Хорошо, когда сестра рядом». Это последняя его запись перед роковым вылетом.

После взлета начались неполадки в приборах и пилоты приняли решение возвращаться. Но посадка с полными баками горючего была жесткой. На земле хвост самолета загорелся. Выбраться из огненной ловушки смогли не все. Сейчас СК России занимается расследованием трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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