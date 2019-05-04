Юный натуралист из Волжского выходил и выпустил на волю более двухсот рукокрылых

Партия рукокрылых переехала в квартиру одиннадцатиклассника Кости Козюбры в середине марта 2019 года. Именно тогда в мусорных контейнерах по улице Ярославской в Советском районе Волгограда прохожие нашли три мешка, в которых были замурованы летучие мыши вперемешку со стекловатой. Из трехсот особей волонтеры спасли 203-и. Их решил приютить 17-летний Костя, много лет посещавший станцию юного натуралиста.

СВЕРЧКИ И ТАРАКАНЫ

Две сотни рукокрылых поселились дома у юнната. Ранняя осень – пора спячки, поэтому было важно ввести мышек в их естественное состояние.

Вот такие необычные соседи жили с Костей целый месяц. Фото: Влад Грибов.

- Для содержания я использовал пластиковые контейнеры. Благо, большую часть удалось уложить в спячку, - рассказал КП-Волгоград Костя, который знает про этих необычных млекопитающих все-все.

Но это не избавило от массы хлопот. Спящим нужны особые условия: температура от 3 до 5 градусов и влажность. А бодрствующих мышей обязательно кормить, причем их рацион пестрит самыми разнообразными насекомыми.

- Это зоофобас, мучной хрущак, сверчки, мраморные и туркменские тараканы, - делится подробностями юный натуралист. - Одна рыжая вечерница съедает 7-9 грамм за кормежку. Кормить в домашних условиях нужно один раз вечером. Норма для спячки от 26-27 грамм, одних укладывал, за другими наблюдал, если есть недоборы – будил.

Бабушка увлечение внука лишь поощрила.

- Соседи, я думаю, вообще про мышей не знали и претензий не было. Бабушке огромное спасибо за терпение и за то, что поделилась местом в домашнем холодильнике. А школе это никак не мешало, - поделился Костя.

ВЫПУСКАЛ ПАРТИЯМИ

Почти месяц рукокрылые находились под присмотром Кости. Они получали необходимый уход, но близилось тепло и время пробуждения. Выпускать армию мышей просто так – неправильно. Парень решил кольцевать подопечных, то есть оставить специальную метку, чтобы в дальнейшем можно было изучить жизнь млекопитающих в диких условиях. В частности, их численность, возрастные изменения и даже миграцию. Это довольно трудоемкий процесс.

Кольцевание важно. Оно помогает исследовать рукокрылых. Фото: Влад Грибов.

- Выпускал партиями, поскольку всем им нужно было дать немного корма, да и кольцевать двести мышей за раз очень неудобно, - говорит Костя. - Сначала было немного непривычно, затем все на автомате делал. Нужно было взвесить, измерить предплечье, определить пол и надеть специальное кольцо.

У рукокрылых очень нежная кожа, поэтому работа ювелирная.

Вот так друзья выпускали помеченных млекопитающих на свободу. Фото из личного архива героя публикации.

- Сначала окольцевал 75 вечерник и 7 нетопырей. Потом только вечерниц. Накормил и вывел к озеру Круглое, что рядом с Волжским. Присматривать за ними я, ясное дело, не могу, они ж не прилетят на мой зов, - шутит волжанин.

Фото: Влад Грибов.

Все спасённые особи теперь живут в диких условиях и сами о себе заботятся.