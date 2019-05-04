2019-05-04T14:55:09+03:00
Дом. Семья

Юный натуралист из Волжского выходил и выпустил на волю более двухсот рукокрылых

Костя Козюбра взял под покровительство летучих мышей, выброшенных на мусорку
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото из личного архива Константина Козюбра.Фото из личного архива Константина Козюбра.
Изменить размер текста:

Партия рукокрылых переехала в квартиру одиннадцатиклассника Кости Козюбры в середине марта 2019 года. Именно тогда в мусорных контейнерах по улице Ярославской в Советском районе Волгограда прохожие нашли три мешка, в которых были замурованы летучие мыши вперемешку со стекловатой. Из трехсот особей волонтеры спасли 203-и. Их решил приютить 17-летний Костя, много лет посещавший станцию юного натуралиста.

СВЕРЧКИ И ТАРАКАНЫ

Две сотни рукокрылых поселились дома у юнната. Ранняя осень – пора спячки, поэтому было важно ввести мышек в их естественное состояние.

Вот такие необычные соседи жили с Костей целый месяц. Фото: Влад Грибов.

Вот такие необычные соседи жили с Костей целый месяц. Фото: Влад Грибов.

- Для содержания я использовал пластиковые контейнеры. Благо, большую часть удалось уложить в спячку, - рассказал КП-Волгоград Костя, который знает про этих необычных млекопитающих все-все.

Но это не избавило от массы хлопот. Спящим нужны особые условия: температура от 3 до 5 градусов и влажность. А бодрствующих мышей обязательно кормить, причем их рацион пестрит самыми разнообразными насекомыми.

- Это зоофобас, мучной хрущак, сверчки, мраморные и туркменские тараканы, - делится подробностями юный натуралист. - Одна рыжая вечерница съедает 7-9 грамм за кормежку. Кормить в домашних условиях нужно один раз вечером. Норма для спячки от 26-27 грамм, одних укладывал, за другими наблюдал, если есть недоборы – будил.

Бабушка увлечение внука лишь поощрила.

- Соседи, я думаю, вообще про мышей не знали и претензий не было. Бабушке огромное спасибо за терпение и за то, что поделилась местом в домашнем холодильнике. А школе это никак не мешало, - поделился Костя.

ВЫПУСКАЛ ПАРТИЯМИ

Почти месяц рукокрылые находились под присмотром Кости. Они получали необходимый уход, но близилось тепло и время пробуждения. Выпускать армию мышей просто так – неправильно. Парень решил кольцевать подопечных, то есть оставить специальную метку, чтобы в дальнейшем можно было изучить жизнь млекопитающих в диких условиях. В частности, их численность, возрастные изменения и даже миграцию. Это довольно трудоемкий процесс.

Кольцевание важно. Оно помогает исследовать рукокрылых. Фото: Влад Грибов.

Кольцевание важно. Оно помогает исследовать рукокрылых. Фото: Влад Грибов.

- Выпускал партиями, поскольку всем им нужно было дать немного корма, да и кольцевать двести мышей за раз очень неудобно, - говорит Костя. - Сначала было немного непривычно, затем все на автомате делал. Нужно было взвесить, измерить предплечье, определить пол и надеть специальное кольцо.

У рукокрылых очень нежная кожа, поэтому работа ювелирная.

Вот так друзья выпускали помеченных млекопитающих на свободу. Фото из личного архива героя публикации.

Вот так друзья выпускали помеченных млекопитающих на свободу. Фото из личного архива героя публикации.

- Сначала окольцевал 75 вечерник и 7 нетопырей. Потом только вечерниц. Накормил и вывел к озеру Круглое, что рядом с Волжским. Присматривать за ними я, ясное дело, не могу, они ж не прилетят на мой зов, - шутит волжанин.

Фото: Влад Грибов.

Фото: Влад Грибов.

Все спасённые особи теперь живут в диких условиях и сами о себе заботятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Шарпланинская овчарка: что нужно знать о породе
Одна из самых редких пород собак в мире шарпланинская овчарка - надежный помощник и верный друг, большой зверь с югославских горных пастбищ, способный стать защитником для самых маленьких членов семьи и реальной угрозой даже для медведя
Юрий Куклачев: Пугливые артистами не становятся. Даже коты
Самому обаятельному укротителю Мурок и Мурзиков исполнилось 70 лет. Создатель знаменитого московского Театра кошек рассказал, почему стал клоуном, хотя хотел быть летчиком, куда делся кот Борис из рекламы, и какова судьба хвостатых пенсионеров
Новости 24
На волгоградском заводе «Красный Октябрь» нашли нож времен войны
Пробка: в центре Волгограда иномарка подрезала трамвай №10
Приехали: на новом мосту через Мечетку в Городище делают ямочный ремонт после дождей
Волгоградские волонтеры ищут прежних хозяев выброшенной собаки
Французский музыкант Alvarez мечтает спеть волгоградцам о Сталинграде
25-летняя волгоградка на «четырнадцатой» сбила 9-летнего школьника
Молодые волгоградские ученые создали более 80 инновационных проектов
В Городище ночью сгорели новенькая «Газель» и «Мерседес»
В Волгограде столкнулись маршрутка и такси: есть пострадавшие
Успели: в Волгу пришла большая вода, нерест воблы в Астрахани спасен
Пожилой астраханец сгорел, отмечая Первомай
Волгоградской области дали 75 миллионов рублей на благоустройство малых городов
В Волгограде поздравляют с 95-летием ветерана Георгия Рогова
Власти Волгограда дадут денег архитекторам на лучшие проекты по озеленению города
Волгоградские власти сэкономили почти 800 миллионов рублей на госзакупках
К 9 Мая в Волгограде высадят почти 70 тысяч цветов
В колледже Волгограда у студента выявили опасный туберкулез