2019-03-16T13:22:50+03:00
Общество

Смешала со стекловатой и в коробки: волгоградка выбросила на мусорку 300 летучих мышей

Зоозащитники спасли 200 особей, которых сейчас выхаживают
Юлия Данильченко
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Летучих мышей смешали со стекловатой и бросили умирать. Фото: Наталия Грандовская.Летучих мышей смешали со стекловатой и бросили умирать. Фото: Наталия Грандовская.
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Днем 15 марта из мусорного контейнера по улице Ярославской в Советском районе Волгограда разнесся странный писк. Его услышали местные жители, которые не могли понять, какое животное может его издавать. Один из прохожих мужчин заглянул внутрь и пришел в ужас: в коробке, которую он по неосторожности открыл, на свободу вырвались десятки летучих мышей. Среди гор бытовых отходов находились еще два таких ящика.

Мышам повезло, что в городе-герое хорошо развито волонтерское движение. Убивать несчастных не стали, сразу организовали спасательную операцию, участие в которой приняла основательница одноименного фонда Наталия Грандовская. Она и рассказала, как эти ночные существа очутились на мусорке.

- Как позже выяснилось, жительница дома №4 по улице Ярославская устала от мышиного писка на своем балконе и избавилась от них варварским способом, выкинув животных как мусор вперемешку со стекловатой на верную гибель! – возмущена Наталия.

Три сотни летучих мышей выбросили в мусорный контейнер в Волгограде.

Когда волонтеры достали все коробки, а для этого пришлось вытряхнуть контейнер, стали считать. Немыслимо, но количество мышей перевалило за две сотни! И это учитывая, что третья часть улетела.

- В данный момент спасено порядка 200 особей, 64 мышки поехали на дозимовку в Волжский а остальные в Красноармейский район, - рассказал «Комсомолке» Наталия Грнадовская. - Скорее всего, в спячку они уже не вернуться и их надо будет еще месяц выкармливать. Этот процесс очень долгий и трудоемкий. Если примерно три человека будут кормить, то это количество осилят часов за шесть! Поэтому очень нужна ежедневная помощь в кормлении, хотя бы посменно с кем-то в Красноармейском районе, - обратилась зоозащитница к неравнодушным.

Двести летучих мышей спасли волгоградские волонтеры.

Тем временем волонтеры написали заявления в полицию и природоохранную прокуратуру с просьбой разобраться и наказать виновных. Пока неясно, разводила предполагаемая волгоградка летучих мышей на своем балконе или они самовольно его заселили. В этом разберутся правоохранители.

Волонтеры написали заявление в природоохранную прокуратуру и полицию Фото: Наталия Грандовская.

Волонтеры написали заявление в природоохранную прокуратуру и полицию Фото: Наталия Грандовская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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