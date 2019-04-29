Волгоград отметит Первомай с дождями

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-29T09:59:18+03:00

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Каждый год на майские праздники волгоградцы массово выезжают на природу, чтобы насладиться долгожданным теплым солнышком и вкусными шашлыками. Однако Первомай 2019-го не спешит радовать теплом. В прогнозе погоды на первую майскую неделю и праздничные выходные в Волгограде - дожди, ветер и апрельская прохлада. В короткую рабочую неделю Волгоградcкую область ожидают кратковременные дожди, местами грозы. Драматизма добавят порывы ветра до 13 - 18 метров в секунду. 29 и 30 апреля ночная температура будет колебаться от 2 до 8 градусов выше нуля, хотя местами столбик термометра может опуститься до - 3 градусов. Днем жителям области не помешают куртки: на улице будет от + 8 до + 15. Все это время над головами волгоградцев будет переменная облачность.

По данным Волгоградского ЦГМС, похожая погода сохранится и 1 мая 2019: дождь, порывы ветра, местами грозы. Ночью воздух прогреется до отметок в радиусе от +2 до +7, местами ожидают заморозки до -3. А вот днем, несмотря на облачность, температура может подняться до 18 градусов.

Немного больше повезло жителям Волгограда: на территории города не ожидается заморозков. В остальном погода будет такой же прохладной и дождливой.

ИСТОЧНИК KP.RU