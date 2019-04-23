«Вы – будущее этого предприятия»: компания «ЕвроХим» создает условия для развития талантов детей и молодежи

Экскурсию для учащихся 9, 10, 11 классов и преподавателей средних образовательных школ Октябрьского района компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» организовала в рамках акции «Неделя без турникетов», проводимой комитетом промышленности и торговли Волгоградской области.

В качестве принимающей стороны на предприятии выступили молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия», которые еще совсем недавно сами приезжали на ГОК с экскурсиями.

Сначала ребята получили общие сведения о производственном цикле комбината по добыче и обогащению калийных солей Гремячинского месторождения. Затем молодые специалисты подробнее рассказали о своих профессиях. В живом общении школьники узнали о том, как работается на предприятии молодым геологам, маркшейдерам, горнорудным специалистам, лаборантам службы контроля качества.

Более подробно о ГОКе юные гости узнали во время познавательной игры, в которой отразились основные этапы производственного цикла - геологоразведка, вскрытие месторождения, добыча и транспортировка руды, дробление, флотация, сушка, отгрузка потребителю.

На обзорной экскурсии в пожарное депо ребята осмотрели учебно-тренировочный комплекс, предназначенный для тренировок личного состава ВГСЧ МЧС РФ по отработке навыков ликвидации чрезвычайных ситуаций в подземных горных выработках в условиях задымленности и при наличии очагов горения.

Комплекс разместился в специально построенном двухэтажном сооружении с 12-ти метровой башней (вертикальный шурф).

В конструкции предусмотрены системы аварийного отключения, дымоудаления и аварийного освещения, а также аварийные выходы в случае нештатной ситуации. Комплекс располагает медицинским пунктом для осмотра и подготовки тренирующихся, контроля физиологических параметров и оказания экстренной медицинской помощи. Пост управления комплекса оснащен системой видеонаблюдения, позволяющей отслеживать все события в учебной шахте и проводить качественный контроль учебного процесса.

Ребята с интересом осмотрели современное оборудование и спецтехнику, примерили защитное снаряжение, получили сведения о том, как действуют спасатели при наступлении чрезвычайной ситуации.

Фото: ЕвроХим.

«Ребятам понравилась экскурсия, - отметила и.о. начальника Учебного центра Инна Глущенко. – И мы этому рады. Ведь в дальнейшем те из них, кто захочет связать свою жизнь с нашим предприятием, могут получить профильное образование по целевому направлению от компании, и вернутся к нам, но уже в статусе молодого специалиста».

Профориентационные экскурсии – лишь часть большой работы, которую компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» проводит в рамках политики по поддержке и развитию талантов детей и молодежи, реализуемой АО «МХК «ЕвроХим».

В конце апреля компания «ЕвроХим» и фонд Андрея Мельниченко в сотрудничестве с химическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова, Институтом химии СПбГУ проводят 53-ю Международную Менделеевскую олимпиаду школьников по химии (ММО-53).

В этом году химическая олимпиада ожидается беспрецедентной по количеству участников. О своем желании приехать сообщили конкурсанты из Саудовской Аравии, Турции, Германии, Украины, Израиля и Китая – в общей сложности организаторы ожидают участия талантливых детей из 30 стран.

Олимпиада пройдет 21-27 апреля в одном из красивейших городов России - Санкт-Петербурге. "Для нас важно создать для талантливых детей комфортную среду для общения, - отметил исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко А.М. Чередник. – Поэтому они поселятся в прекрасной гостинице, у них будет насыщенная культурная программа, а также свободное время. Фонд Андрея Мельниченко совместно с компанией "ЕвроХим" финансирует и организационно поддерживает такие международные проекты, как Менделеевская олимпиада школьников по химии, потому что так мы закладываем основу для формирования научных коллективов будущего".

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко – первый в России частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук, главная задача которого - создание среды для развития талантов в российских регионах.

На средства фонда в лабораториях и учебных классах, оснащенных современным оборудованием, с детьми занимаются лучшие преподаватели из профильных учебных заведений региона. Все занятия для детей бесплатны.