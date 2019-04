«Голос. Дети»: школьница из Астрахани Рената Таирова вышла в финал шоу

Последний выпуск популярного шоу «Голос. Дети» решил судьбу 12-летний астраханской участницы Ренаты Таировой. Она вышла в финал шестого сезона проекта. Причем благодаря телезрителям.

Рената оказалась в зоне вылета и все решало голосование. Оставалось всего три вакантных места – по одному в каждой команде наставников. Для отбора последних финалистов организаторы устроили дополнительный этап, где от каждого наставника выступили по три кандидата, двое из которых должны были отсеяться. И юная певица воспользовалась своим шансом. Она блестяще исполнила песню «Feeling Good» («Мне хорошо»). Это очень узнаваемая песня из репертуара американской певицы Нины Симон. С момента ее появления, а это 1965 год, ее перепевали Джордж Майкл, Джон Колтрейн, Майкл Бубле, группы Pussycat Dolls, Traffic, Eels и Muse.

Голос Ренаты и ее выступление настолько понравилось телезрителям, что они отдали целых 47% за астраханскую певицу. И это абсолютная победа на фоне других участниц, которые остались далеко позади.

Голос. Дети, Рената Таирова прошла в финал шоу.Рената исполняет песню Feeling Good. Песня была написана для мюзикла «Рев гримерки — запах толпы» (The Roar of the Greasepaint – The Smell of the Crowd)