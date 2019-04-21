2019-04-21T14:13:55+03:00
Общество

«Голос. Дети»: школьница из Астрахани Рената Таирова вышла в финал шоу

Ее судьбу решило зрительское голосование
Юлия Данильченко
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото с сайта "Голос. Дети"Фото с сайта "Голос. Дети"
Изменить размер текста:

Последний выпуск популярного шоу «Голос. Дети» решил судьбу 12-летний астраханской участницы Ренаты Таировой. Она вышла в финал шестого сезона проекта. Причем благодаря телезрителям.

Рената оказалась в зоне вылета и все решало голосование. Оставалось всего три вакантных места – по одному в каждой команде наставников. Для отбора последних финалистов организаторы устроили дополнительный этап, где от каждого наставника выступили по три кандидата, двое из которых должны были отсеяться. И юная певица воспользовалась своим шансом. Она блестяще исполнила песню «Feeling Good» («Мне хорошо»). Это очень узнаваемая песня из репертуара американской певицы Нины Симон. С момента ее появления, а это 1965 год, ее перепевали Джордж Майкл, Джон Колтрейн, Майкл Бубле, группы Pussycat Dolls, Traffic, Eels и Muse.

Голос Ренаты и ее выступление настолько понравилось телезрителям, что они отдали целых 47% за астраханскую певицу. И это абсолютная победа на фоне других участниц, которые остались далеко позади.

Голос. Дети, Рената Таирова прошла в финал шоу.Рената исполняет песню Feeling Good. Песня была написана для мюзикла «Рев гримерки — запах толпы» (The Roar of the Greasepaint – The Smell of the Crowd)

Пелагея – наставница Ренаты – осталась очень довольна исполнением. Астраханка продемонстрировала потрясающее владение голосом. Это отметили Валерий Меладзе и певица Лобода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Tele2 получила награду POPAI Russia awards за цифровое проморешение в рознице
Москва – Tele2, любимый мобильный оператор в России, победил в престижном конкурсе POPAI Russia awards 2019 в области ретейла. Компания обошла конкурентов в номинации «Лучшее POS-решение с использованием digital signage»
Новости 24
Ломал деревья и бил фонари: неизвестный дебоширил в новом парке на Мамаевом кургане
В Волгограде за сутки сбили двух пешеходов
Под Волгоградом сотрудник ЖЭУ обокрал доверчивую пенсионерку
Собаки Рыжик и Маска из «Дино» ищут хозяев в Волгограде
По двадцать лет тюрьмы грозит двум волгоградцам, торговавшим героином
На юге Волгограда сгорела 35-летняя «копейка»
Лучшие врачи окажут помощь жителям Волгоградской области
Девять тысяч волгоградцев вышли на общегородской день чистоты
Под Волгоградом вор кастрюль прятался от полицейских под столом
На предприятии в Астрахани устранили утечку аммиака
На юге Волгограда заживо сгорел 72-летний дачник
Волгоградские волонтеры разыскивают живодера, жестоко убившего кота
В Камышине водитель «Хендая» насмерть сбил 40-летнюю женщину
У храма святого Иоанна Кронштадтского в Волгограде вспыхнул пожар