2019-02-23T12:26:52+03:00
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Вокал юной астраханки завоевал сердца жюри и зрителей «Голос.Дети»

12-летняя Рената Таирова из Астрахани прошла слепые прослушивания [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта "Голос. Дети".Фото с сайта "Голос. Дети".
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На шоу «Голос.Дети» попадают только самые одаренные юные вокалисты. Но завоевывают сердца членов жюри и зрителей единицы. В числе маленьких «звездочек» с неповторимым вокалом, который трогает до глубины души, оказалась и 12-летняя Рената Таирова из Астрахани. Девочка уже в третий раз приходит на проект, и только сейчас смогла развернуть к себе наставников. Причем сразу двоих.

Астраханская девочка выбрала для исполнения очень необычную песню под названием «Canção Do Mar». Валерий Меладзе, который развернулся к вокалистке, признался, что даже не знал такой песни. Но ее исполнение было настолько трогательным и прекрасным, что он сказал ей «Да!». «Сколько же прекрасной интересной музыки мы слушаем вот в эти дни! Сколько мы видим интереснейших детей, которые абсолютно по-своему преподносят эту великолепную музыку!», - сказал после выступления астраханки Меладзе.

Голос.Дети - Сезон 6. Рената Таирова. Can o do mar - Слепые прослушивания.

Но Рената все же выбрала команду Пелагеи, которая также повернулась к девочке на слепых прослушиваниях. И даже спела вместе с юной певицей эту прекрасную композицию.

«Когда я вышла на сцену, я не верила, что сейчас всё это происходит именно со мной! Я не волновалась, повернется кто-нибудь или же нет. Я просто пела для зрителей в своё удовольствие. Так чудесно петь под оркестр. А дуэт с Пелагеей это вообще что-то космическое… Спасибо, мои дорогие астраханцы за поддержку, за веру в меня. Это многого стоит», - написала в своем инстаграме Рената.

Кстати, песня эта была написана в середине XX века Фредерико де Брито и Феррером Тринидаде. В 1955 году она прозвучала в фильме «Влюбленный из Тахо» в исполнении Амалии Родригеш. Популярной композиция стала в исполнении Дулсе Понтеш, которая включила ее в свой альбом Lágrimas 1993 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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