АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), с 24.04.2019 с 12.00 (мск) на 30.04.2019 на 12.00 (мск) по объектам недвижимости, составляющих Лот №1:

Лот №1:

Объект 1: ДВУХЭТАЖНОЕ КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ СБЕРБАНКА С ПОДВАЛОМ, расположенное по адресу: Волгоградская область, Суровикинский р-н, г. Суровикино, мкр. 2, д. 9, площадь: общая 418,6 кв.м., основная 289,2 кв.м., c кадастровым номером 34:30:160005:8700.

На момент опубликования информационного сообщения осуществляются действия по исправлению ошибки, допущенной при регистрации прав собственности на Объект 1. После исправления ошибки площадь Объекта 1, подлежащая продаже, на дату проведения аукциона будет составлять 601,3 кв.м. (согласно Технического плана здания от 24.01.2019г.),

Объект 2: Земельный участок, назначение: земли поселений, площадью 450 кв.м., расположенный по адресу: Волгоградская обл., Суровикинский р-н, г. Суровикино, мкр.2, д. 9, кадастровый номер 34:30:160005:0335

Начальная цена Лота №1 – 6 239 000 руб., с учетом НДС 20%, и включает в себя:

Начальная цена Объекта 1 – 5 932 000 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 307 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 623 900 руб.

Шаг аукциона – 311 950 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

- Действующего договора аренды нежилых помещений Объекта 1, заключенного сроком менее чем на 1 год: договор аренды нежилого помещения № 1 от 18.03.2016 г., заключенный с ООО «Сбербанк - Сервис», площадь аренды составляет 6,13 кв.м., срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено;

- Обязательным условием продажи Объектов является заключение с Победителем аукциона (единственным участником) предварительного и основного Договора аренды части Объекта 1 – нежилых помещений общей площадью не более 250 кв.м., расположенных на 1 этаже и на 2 этаже Объекта 1, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.

Дата и время проведения торгов: 30 апреля 2019г. в 12 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 26 апреля 2019 г.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 26 апреля 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 29 апреля 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 30 апреля 2019 г. с 11:30 до 11:55 (МСК) по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Подведение итогов торгов состоится 30 апреля 2019 г. по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

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