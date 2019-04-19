Футбол, победы, слезы и дружба на всю жизнь

У каждого ребенка должно быть детство, и оно непременно должно быть счастливым, считают организаторы Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». В середине апреля ребята из девяти регионов России сражались за путевку на финальный турнир в Сочи на Поволжском этапе состязаний, который прошел в Волгограде. Два дня на футбольных полях стадиона «Динамо» кипели нешуточные страсти. Дети из Астраханской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Пензенской областей, Республик Башкирия, Мордовия и Татарстан показывали свое мастерство и волю к победе. Здесь было все, что присуще большому футболу: и командная игра, и битва до последнего, и искренние переживания, и радость победы, и горечь поражения. Кто-то проиграл с совсем не футбольным счетом, но большинство сражались на равных - исход нескольких матчей, в том числе финала, решила серия пенальти.

НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК И НЕВЕРОЯТНЫЕ ЭМОЦИИ

Матч открытия выдался настолько нервным, что после него пришлось поработать медикам. Один из юных футболистов в игровом единоборстве получил травму колена, но уже на следующий день он снова на поле - нельзя же подводить свою команду. Пришлось оказывать медпомощь и вратарю Мордовии после серии пенальти в финале. Он сделал все возможное, но победа все же досталась команде Оренбургской области.

- Эмоции невероятные - что сотворили наши ребятишки! Выход в финал - это дорогого стоит. Мы не первый раз на соревнованиях, но такой результат впервые за последние три-четыре года. Не стыдно возвращаться домой, - делится тренер команды Мордовии Сергей Дубровин. - Ребята на этих соревнованиях растут. У себя в районе нет таких ощущений и эмоций. Первый раз побывали на Мамаевом кургане - прямо до дрожи в душе. Такие места нужно видеть не на картинке. Посмотрели и «Волгоград Арену», теперь мальчишки мечтают сыграть на этом стадионе.

Возможность побывать в других городах страны - это еще один плюс соревнований, которые проводят компания «МегаФон», Российский футбольный союз, Министерство спорта и Министерство просвещения РФ. Для ребят из детских домов это настоящий праздник.

- Это и надежда на будущее, и возможность посмотреть другие города и памятные места, увидеть море, наконец, пообщаться с другими ребятами - все это запомнится на всю жизнь, - считает Берик Файзулин, наставник команды «Интер» из Оренбургской области, которая стала победителем турнира в старшей возрастной группе. - Ребята у нас серьезные. Они живут футболом, с удовольствием тренируются, мечтают стать профессиональными игроками.

Вырвать победу команде помог лучший вратарь турнира Рустам Рахматуллин. На этих соревнованиях в игровое время он не пропустил ни одного мяча. Улыбается - старался изо всех сил. И даже забил два гола и решающее пенальти. В мае оренбургские футболисты отправятся в Сочи, им предстоит отстаивать честь Поволжья в финале.

Волгоградская команда в прошлом году выиграла зональный турнир, который проходил в Оренбурге. А в этот раз оказалась лишь на 7-м месте. И именно Оренбургу ребята из Серафимовичского центра помощи детям проиграли с разгромным счетом 0:7. Вот такое получилось дерби.

- Хотелось большего, но не получилось, - признают наставники волгоградской команды Денис Лантратов и Константин Мендель. - В этом году из опытных ребят у нас только один - капитан. Состав полностью сменился. Все молодые, первый раз играли на таком турнире. Еще не сыгрались. На следующий год подрастут, опыта наберутся, надеемся, результат будет лучше.

- Не было взаимопонимания на поле, - скупо, едва сдерживая эмоции, комментирует капитан серафимовичской команды «Дон» Данил Ильченко. Он единственный из волгоградских ребят уже ощутил вкус победы и даже стал в прошлом году лучшим бомбардиром турнира. В футбол он играет уже пять лет, а в будущем мечтает выступать за профессиональный клуб, например «Манчестер Юнайтед».

ЗЕФИРКА И МЕЧТЫ О МОРЕ

В младшей возрастной группе победителем досрочно стала команда «ШКИД» из Татарстана. Воспитанники детского дома из Альметьевска уверенно выиграли все матчи и уже мечтают о поездке в Сочи.

- Победа, Миша, победа! А ты море любишь? - мальчишки из Альметьевска обнимают и без конца фотографируются с двухметровым медведем Зефиркой, который поддерживал все команды и за время турнира стал любимцем не только самых юных участников.

Сборная из Саратовской области в младшей группе заняла лишь четвертое место. За победу здесь сражались и девчонки. Саша Власова, Софья и Вика Соловьевы играют в футбол наравне с мальчишками.

- Очень нравится обводить, пинать мяч, игра захватывает целиком, - наперебой делятся футболистки. - Конечно, мы приехали побеждать. Не получилось. Но ничего, в следующем году постараемся и обязательно выиграем!

- Обводят они хорошо, это да, - тактично признают мальчишки.

ФУТБОЛ В ЧИСТОМ ВИДЕ

- Наш турнир - это футбол в чистом виде. Да, не обходится без конфликтов, но футбол искренний, - считает директор Волгоградского отделения «МегаФона» Кирилл Давыдов. - Ребята еще не знают, что такое бегать вполсилы и что такое договорные игры. Мы видим их переживания, эмоции, слезы. С точки зрения чистоты футбола, это потрясающее событие.

Дисциплину и уважение на поле во время соревнований поддерживали судьи. Выступали и в качестве педагогов - юные футболисты еще не привыкли играть по четким правилам РФС.

- Мы стараемся уделять время обучению детей, передаем опыт, знания правил игры. Желтые карточки были и немало, но обошлось без явной грубости. Была спортивная напряженная борьба, были моменты из-за того, что квалификации ребятам не хватало. Но к концу турнира нарушений стало меньше, - отмечает главный судья соревнований, секретарь Федерации футбола Рафаэль Шафеев. - Очень приятно смотреть, как ребята бьются - такие эмоции! Тем более что мы понимаем, что это играют не спортивные школы со своими амбициями, а детские дома и школы-интернаты. К ним нужно с большим вниманием относиться.

ШАГ В БУДУЩЕЕ

Ребята с интересом рассматривают кубки, медали и стильные рюкзаки - подарки, которые подготовили для каждого участника турнира. Близится момент награждения.

- Хочется сказать большое спасибо нашим партнерам, которые финансово помогли организовать этот турнир. Потому что он неимоверно важен вот для этих пацанов и девчонок. Он дает им те тепло и радость, которых им не хватает. А футбол навсегда останется в их жизни. Большинство будут вести здоровый образ жизни, станут достойными гражданами и азартными болельщиками, - отметил, вручая награды победителям, член исполкома РФС и глава МОА «Черноземье» Рохус Шох.

Сами ребята не сомневаются, что именно так, в спортивной борьбе, рождаются настоящая дружба и большая любовь к футболу на всю жизнь. А еще вера, что все мечты сбываются, нужно только постараться.

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