2019-04-19T10:27:33+03:00
Экономика

ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Чеченской Республикой

18 апреля в рамках визита в Чеченскую Республику президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, по результатам которой было подписано соглашение о сотрудничестве между банк
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Документ предусматривает взаимодействие сторон в сфере разработки и реализации значимых для экономики Чеченской Республики проектов по внедрению современных банковских технологий и повышению доступности финансовых услуг. Среди них – программы кредитования и сберегательных продуктов, а также развитие инфраструктуры обслуживания банковских карт.

Стороны также обсудили перспективы развития розничной сети банка в регионе, в частности, рассмотрели возможность открытия банковского офиса в городе Грозный.

В ходе встречи Андрей Костин подчеркнул, что подписание соглашения станет значительным шагом в укреплении сотрудничества с Чеченской Республикой. По его словам, ВТБ готов участвовать в значимых для региона проектах, а также предоставлять населению комплексное банковское обслуживание, широкий набор финансовых услуг и качественный сервис.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил, что благодарен президенту-председателю правления банка ВТБ Андрею Костину за взаимовыгодное сотрудничество с Чечней. По его словам, соглашение имеет большое значение для региона, который уделяет особое внимание развитию банковской системы. Он подчеркнул, что республика готова создать хорошие условия для вхождения ВТБ в Чечню.

ВТБ активно работает на рынке Северо-Кавказского Федерального округа. Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в СКФО с начала года увеличился на 8% и по итогам 1 квартала 2019 г. превысил 76,5 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц достиг 51 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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