Под Волгоградом врачу анестезиологу дали два года за смерть пациентки

Врачебные ошибки, которые стоили жизни пациентам, в Волгограде и области, увы, не редкость. Так называемые «дела медиков» все чаще доходят до суда. На этот раз суд вынес приговор врачу анестезиологу-реаниматологу Городищенской центральной районной больницы - два года ограничения свободы за «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Его пациентка умерла от анафилактического шока в ноябре 2017 года.

Как установили следствие и суд, полтора года назад жительнице поселка Городище в местной ЦРБ сделали операцию. Она прошла нормально и женщину перевели из реанимации в обычную палату. Но вскоре ей поставили диагноз «Динамическая тонкокишечная непроходимость». Хирург назначил эпидуральную анестезию раствором лидокаина. Делать ее можно только в специально оснащенном помещении, где есть необходимое оборудование, чтобы следить за состоянием больного, а также для реанимации и интенсивной терапии. Врач об этом, конечно, знал. Но начал делать анестезию прямо в палате. У женщины начался анафилактический шок. Анестезиолог этого даже не заметил. Но проходивший мимо хирург забил тревогу. Он распорядился, чтобы в палату принесли все необходимое для реанимации. Однако, было уже поздно. Женщина умерла, откачать ее не сумели.

- Также осужденный в нарушение норм федерального законодательства до введения препарата не рассказал больной о возможных рисках и последствиях. Добровольного согласия на это она не давала, - сообщили «КП-Волгоград» в следственном управлении СКР по региону.

Теперь медику на два года ограничили свободу. На такой же срок его лишили права работать по специальности.

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