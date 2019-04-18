Tele2 инвестирует в развитие связи в Волгоградской области 750 млн рублей

В 2019 году оператор планирует инвестировать в развитие телекоммуникационной инфраструктуры региона 750 млн рублей.

Цель сотрудничества – взаимодействие оператора и правительства региона в сфере развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, увеличение инвестиций в экономику области и реализация социально-значимых проектов. Общие инвестиции Tele2 в развитие телекоммуникационной инфраструктуры региона составят около 750 миллионов рублей.

Подписанное соглашение решает важную социальную задачу региона – обеспечивает условия для продолжения расширения цифрового пространства путем увеличения качественной зоны покрытия, а также снижения барьеров доступности мобильной связи на территории Волгоградской области, в том числе в малых и отдаленных населенных пунктах.

В течение 2019 года оператор планирует расширить сеть сотовой связи и модернизировать оборудование в Волгограде и более чем в 20 районах области для обеспечения населения услугами на базе технологии 4G. Сейчас сеть 3G и LTE доступны 89% и 82% жителей Волгоградской области, а в зоне голосового покрытия проживает 99,4% населения региона.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:

«С момента запуска сети Tele2 в Волгоградской области в 2015 году компания планомерно занималась улучшением сетевой инфраструктуры. Подписание соглашения с администрацией Волгоградской области направлено на улучшение экономического климата в регионе, сокращение цифрового неравенства и повышение доступности мобильного интернета для населения. Tele2 готова инвестировать значительные средства в развитие услуг мобильной связи в Волгоградской области, расширяя зону покрытия и повышая пропускную способность сетей. Также по условиям соглашения оператор будет поддерживать значимые социальные проекты в регионе. Так, в 2019 году оператор обеспечит связью 27 населенных пунктов по стандартам 2G/3G/4G, десять из которых сейчас находятся вне зоны покрытия другими сотовыми операторами».

Валерий Бахин, заместитель губернатора Волгоградской области:

«Привлечение инвестиций в Волгоградскую область — один из важных инструментов развития региона. Особое значение в условиях цифровизации экономики приобретает сотрудничество в сфере информационной безопасности и обеспечения устойчивой связи. Волгоградская область нуждается в модернизации сетей сотовой инфраструктуры и повсеместном распространении доступной связи и интернета, включая самые удаленные населенные пункты. Мы рассматриваем Tele2 как перспективного и надежного партнера, сотрудничество с которым направлено на реализацию стратегических задач национальных и приоритетных региональных проектов».