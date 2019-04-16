2019-04-16T12:08:12+03:00
Происшествия

Видели в 5 километрах от села: вся полиция района ищет сбежавшую из вольера медведицу

В Волгоградской области патруль вышел на след животного
Екатерина СИМОХИНА
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Медведица сбежала из клетки.Медведица сбежала из клетки.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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- Держим руку на пульсе, - говорят корреспонденту "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области о происшествии в Алексеевском районе. С самого утра неподалеку от станицы Аржановская продолжаются поиски полуторагодовалой медведицы, убежавшей от своего хозяина. Это случилось в 10.45. Егерь держал медведицу в вольере, но дикому животному удалось сломать замок клетки и вырваться на свободу. Из-за того, что вокруг жилые дома и люди, в станице сразу случился страшный переполох. А на место стянулись все полицейские района. Они организовали поисковую операцию.

По последним данным, следы медведя удалось обнаружить в пяти километрах от дома егеря. Кстати, разрешение на содержание животного у него имеется. После того, как зверь сбежал, он сам позвонил в полицию. Не дай бог животное нападет на человека, отвечать за это придется его владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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