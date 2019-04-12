2019-04-12T16:01:54+03:00
Недвижимость

Студенты опорного вуза встретились с «Концессиями»

Представители компаний рассказали студентам «горхоза» о перспективах трудоустройства на коммунальных предприятиях
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Несколько десятков студентов уже работают в теплосетях. Фото: КТНесколько десятков студентов уже работают в теплосетях. Фото: КТ
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В рамках мероприятия представители кадровых служб «Концессий теплоснабжения» и «Концессий водоснабжения» рассказали студентам о том, чем предстоит заниматься будущим работникам коммунального хозяйства. При этом воспитанникам вуза объяснили, что полученные в процессе обучения теоретические навыки можно будет закрепить на практике на объектах водопроводного и теплового хозяйства города. После получения диплома молодые специалисты смогут официально трудоустроиться в компаниях.

Так, в настоящее время в «Концессиях теплоснабжения» работает несколько десятков студентов Института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета. В тепловых сетях учащиеся профильной кафедры теплогазоснабжения и вентиляции трудятся параллельно с учебой в вузе в рамках совместного проекта «Концессий…» и «горхоза», направленного в том числе на развитие системы дуального образования в областном центре.

Совмещение теоретического обучения и освоения практических навыков – залог качественной подготовки молодых кадров для дальнейшего трудоустройства на предприятиях города. При этом важно, что практическая подготовка студентов во время обучения также позволяет им наработать минимальный трудовой стаж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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