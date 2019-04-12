Волгоград отмечает День космонавтики
День 12 апреля 1961 года навсегда вошел в историю человечества, как день покорения космоса. В Волгограде спустя 58 лет праздник отметили ярким шествием от лицея №5, который носит имя Юрия Гагарина. Школьники в костюмах космонавтов, юнармейцы и кадеты прошли по улице Мира к планетарию, неся над головой яркие транспаранты с лозунгами «Космос наш» и «Поехали!».
Кадеты несли транспаранты.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Космос - наш!Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Ребята выпустили в небо бумажные самолетики.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
После торжественных речей и концерта в небо взлетели десятки воздушных шаров. Волгоградский планетарий пригласил ребят на специальные программы к Дню космонавтики.
В небо взлетели десятки шаров.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
А во дворе звездного дома заложили аллею имени Гагарина. Елочки здесь высаживали не только школьники, но и депутаты, и главный по культуре вице-губернатор Владимир Попков.
А потом сажали ели.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Депутаты и чиновники в костюмах взялись за лопаты.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Аллею имени Гагарина заложили во дворе планетария.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Вечером 12 апреля 2019 еще один флешмоб к Дню космонавтики устроят в Волжском. А 14 апреля в интерактивном музее «Россия - моя история» на один день откроется бесплатная выставка «Космос. Мечты. Открытия» и покажут кино о космонавтах «Время первых» (программа праздника и афиша на выходные).
ИСТОЧНИК KP.RU