2019-04-12T13:37:36+03:00
Общество

Волгоград отмечает День космонавтики

12 апреля в городе устроили праздничное шествие и высадили аллею Гагарина [фоторепортаж]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На улице Мира устроили флешмоб к Дню космонавтики.На улице Мира устроили флешмоб к Дню космонавтики.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

День 12 апреля 1961 года навсегда вошел в историю человечества, как день покорения космоса. В Волгограде спустя 58 лет праздник отметили ярким шествием от лицея №5, который носит имя Юрия Гагарина. Школьники в костюмах космонавтов, юнармейцы и кадеты прошли по улице Мира к планетарию, неся над головой яркие транспаранты с лозунгами «Космос наш» и «Поехали!».

Кадеты несли транспаранты. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Кадеты несли транспаранты.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Космос - наш! Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Космос - наш!Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ребята выпустили в небо бумажные самолетики. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ребята выпустили в небо бумажные самолетики.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После торжественных речей и концерта в небо взлетели десятки воздушных шаров. Волгоградский планетарий пригласил ребят на специальные программы к Дню космонавтики.

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В небо взлетели десятки шаров. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В небо взлетели десятки шаров.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

А во дворе звездного дома заложили аллею имени Гагарина. Елочки здесь высаживали не только школьники, но и депутаты, и главный по культуре вице-губернатор Владимир Попков.

А потом сажали ели. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

А потом сажали ели.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Депутаты и чиновники в костюмах взялись за лопаты. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Депутаты и чиновники в костюмах взялись за лопаты.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Аллею имени Гагарина заложили во дворе планетария. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Аллею имени Гагарина заложили во дворе планетария.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вечером 12 апреля 2019 еще один флешмоб к Дню космонавтики устроят в Волжском. А 14 апреля в интерактивном музее «Россия - моя история» на один день откроется бесплатная выставка «Космос. Мечты. Открытия» и покажут кино о космонавтах «Время первых» (программа праздника и афиша на выходные).

ИСТОЧНИК KP.RU

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