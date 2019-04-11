Куда пойти в Волгограде и Волжском: День космонавтики, воинский эшелон и призраки Сарепты

В середине апреля Волгоград и Волжский отметят День космонавтики. Большую культурную программу подготовили театры, выставочные и концертные залы. На нескольких площадках пройдут события кинофестиваля «Вкратце!». А железнодорожных станциях региона целый месяц будут встречать ретропоезд «Воинский эшелон».

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Дата 12 апреля 1961 года навсегда вошла в историю. Человек совершил первый полет в космос, а Юрий Гагарин стал первым космонавтом. Специальные программы по традиции подготовил к Дню космонавтики Волгоградский планетарий - они будут идти весь день в Звездном зале. В 9 утра школьники пройдут колоннами от лицея № 5 до Волгоградского планетария, где устроят концерт и студенческий флешмоб «Созвездие». А в 10.20 на астрономической площадке планетария высадят аллею имени Гагарина. Волгоградский планетарий, ул. Гагарина, 14, т. (8442) 24-18-72. 12 апреля в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00.

«СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ НА БОЛЬШОЙ ПЛАНЕТЕ»

«Волгоградконцерт» приглашает на премьеру музыкально-познавательной программы «Сказочный принц на большой планете», приуроченную к Дню космонавтики. Покажут философскую сказку в Звездном зале планетария.

Притча для детей и взрослых расскажет о добре и зле. Зрители отправятся в путешествие по планетам и услышат рассказ о волгоградских летчиках. Покажут представление под живую музыку. Волгоградский планетарий, ул. Гагарина, 14, т.: (8442) 50-50-09, 24-18-72. 12 и 13 апреля в 11.00 и 13.00. Билеты: 200 руб. 0+

«ДЕТИ НА ЛУНЕ»

В «Парк Хаусе» 13 апреля открывается детская научно-познавательная интерактивная выставка «Дети на Луне». Ребят 5 - 12 лет ждет путешествие в мир космоса. Дети смогут примерить шлем и скафандр и почувствовать себя космонавтами, узнают об истории покорения космоса, ракетах и планетах. ТРК «Парк Хаус», б-р 30-летия Победы, 21, 2-й этаж. Вход - по предварительной записи по т. 8-905-063-24-84. С 13 апреля до 12 мая. Время работы: с 11.00 до 20.00.

«КОСМОС. МЕЧТЫ. ОТКРЫТИЯ»

Интерактивный музей 14 апреля приглашает на однодневную выставку «Космос. Мечты. Открытия». Посетителям расскажут о достижениях науки и техники и жизни в космосе, покажут шлемофон летчика-испытателя, нагрузочный костюм космонавта, бортовые журналы, еду и предметы быта космонавтов. Также волгоградцев познакомят с историей освоения космоса. А в 14.00 в зале-лектории бесплатно покажут художественный фильм «Время первых». Интерактивный музей «Россия - моя история», наб. 62-й Армии, 1 Б. 14 апреля с 10.00 до 18.00. Вход свободный. 6+

ВОЛЖСКИЙ КОСМОС

В Волжском 12 апреля пройдет флешмоб «Волжский космос» - горожане выстроятся в форме ракеты, а сверху их заснимет квадрокоптер. Поучаствовать в акции могут все желающие. В 18.00 на парапете ДК «Октябрь» начнется концерт. Также на площади в парке «Волжский» устроят мастер-класс по сборке миниатюрных космических ракет, а потом запустят их в небо. Здесь же можно будет рассмотреть в телескоп созвездия. Все это - бесплатно. Волжский, парк «Волжский». 12 апреля в 18.00.

НАУРЫЗ

Праздник наступления весны Наурыз или Навруз с размахом отметят 14 апреля в Волжском. В парке «Волжский» пройдет концерт, все желающие смогут побывать в казахских юртах и попробовать национальные блюда. Главным угощением станет плов. Также в программе - спортивные турниры и национальная борьба, выступление конных всадников и народные игры кочевников. Волжский, парк «Волжский». 14 апреля в 10.00.

ВОИНСКИЙ ЭШЕЛОН

В этом году в честь Дня Победы ретропоезд «Воинский эшелон» совершит праздничный тур по Волгоградской области. Состав побывает с концертной программой на станции Волгоград-1 в канун праздника - 8 мая. Для гостей подготовили выставку. Все желающие смогут побывать внутри кабины паровозов серии Л-2331 и Л-2055, а также в вагоне-теплушке, где покажут быт красноармейцев в годы Великой Отечественной войны. На семи железнодорожных платформах выставят военную технику: танки Т-34-76 и Т-26, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарную БМ-13 «Катюша» и 122-мм дивизионную гаубицу из музея-заповедника «Сталинградская битва». А в апреле побывает ретропоезд и на других станциях области.

ст. Волжский - 12 апреля в 10.00;

ст. Котельниково - 13 апреля в 10.00;

ст. Жутово - 14 апреля в 9.50;

ст. Сарепта - 15 апреля в 11.00;

ст. Суровикино - 16 апреля в 9.50;

ст. Чир - 16 апреля в 15.00;

ст. Донская - 17 апреля в 10.00;

ст. Максима Горького - 18 апреля в 11.00;

ст. Петров Вал - 19 апреля в 10.00;

ст. Камышин - 19 апреля в 15.00;

ст. Палласовка - 29 апреля в 9.30;

ст. Волгоград-1 - 8 мая в 10.15.

Воинский эшелон проедет по всей области.Фото: Екатерина СИМОХИНА

«ВЫЗЫВАЮЩИЕ ДУХОВ. МЕДИУМЫ И СПИРИТЫ»

В «Старой Сарепте» новая мистическая выставка. Проект подготовлен совместно с Государственным музеем истории религии из Санкт-Петербурга. В старинном подземелье покажут фотографии второй половины 19 века и познакомят посетителей с медиумами. А интриги добавят театрализованная постановка спиритического сеанса и возможность заглянуть в будущее с помощью призраков Сарепты. Учтите, здесь ждут только людей с крепкой психикой. Обувь должна быть удобной. Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10, т.: (8442) 67-33-02, 51-67-49. Открытие 13 апреля в 16.00. Билеты: 300 руб. 18+

Сеанс спиритизма. Фото: Старая Cарепта

Концерты

«ПЕСНИ ДЛЯ СЧАСТЬЯ»

Казачий театр приглашает на эстрадно-джазовый концерт «Песни для счастья» - нежный и весенний, яркий и фееричный, глубокий и тонкий. Вас ждут яркие мелодии, прекрасные стихи о любви и виртуозные музыканты. Для вас поют и играют Жанна Попова, Игорь Букаев, Илья Настасий, Дмитрий Саврасов, Алексей Смирнов, Иван Черевко и Дмитрий Шмаков. Специальный гость - молодой джазовый вокалист Кирилл Дмитриев. Перед началом концерта будет программа в фойе и розыгрыш подарков. Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 8-917-834-43-06 и 8-995-424-15-42, 94-93-68. 11 апреля, программа - в 18.30, концерт - в 19.00. Билеты: 300 - 500 руб.

Чарующий голос Жанны Поповой и великолепные музыканты. Фото: Татьяна Мирзоян

«СУДЬБА»

Ансамбль казачьей песни «Лазоревый цветок» под руководством Геннадия Сипотенкова представляет программу «Судьба», посвященную казачеству, прошедшему через славу, репрессии, годы забвения и возрождение. А песня отражает все радости и горести, деяния и чаяния, надежду, любовь и веру. В программе прозвучат старинные песни, песни времен Гражданской войны, коллективизации, Великой Отечественной войны и современные песни. ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru. 14 апреля в 17.00. Билеты: 150 - 350 руб.

«Лазоревый цветок» представляет программу «Судьба», посвященную казачеству.

«ФОНОГРАФЪ»

В этот музыкальный четверг в Музее Машкова - выступление известного трио мини-бенда «Фонографъ». Это будет настоящий джазовый концерт с трюками на контрабасе. Гостей ждет яркое шоу. Выставочный зал ВМИИ, ул. Чуйкова, 37, т. (8442) 24-16-79. 11 апреля в 18.00.

"Фонографъ". Фото: ВМИИ

Театры

«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА»

Действие оперы Римского-Корсакова происходит в далеком 1572 году. Царь Иван выбирает себе невесту из двух тысяч самых красивых девушек Руси. Приворотное зелье, заморский яд, подкуп и измена- все средства хороши для достижения цели. Кто станет царской невестой и какова плата за любовь? Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т:. (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru. 12 апреля в 18.30. Билеты: 250 - 1300 руб. 12+

"Царская невеста". Фото: Царицынская опера

«ПРОДАВЕЦ ИГРУШЕК»

Музыкальный театр представляет премьеру мюзикла «Продавец игрушек». Это история для всей семьи о французе с русскими корнями Николя Берсене. Пьеса основана на реальных событиях и рассказывает о потомке князей Барятинских. Главный герой живет в Париже. Имея престижное образование, он мог бы сделать прекрасную карьеру. Но однажды перед Рождеством Николя отправляется в Россию, где его ждут приключения, фамильные сокровища и настоящая любовь. И все это под звуки вальса, танго и рок. Музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4, т. (8442) 38-30-68. Билеты онлайн на сайте muzteatr-vlg.ru. Премьера! 18 и 19 апреля в 18.30. 20 апреля в 17.00. Билеты: 250 - 700 руб. 12+

Волгоградцев ждет "Продавец игрушек". Фото: Музыкальный театр

«СВАДЬБА ФИГАРО»

Известный сюжет Бомарше про умного и ловкого слугу Фигаро великий Моцарт превратил в комическую оперу. Вас ждет яркое, звучное, динамичное, веселое и легкое действо, где любовная интрига разыграна с профессиональным мастерством и изящной изысканностью. Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru. 13 апреля в 17.00. Билеты: 200 - 1300 руб. 12+

"Свадьба Фигаро". Фото: Царицынская опера

Выставки

«СЛЫШАТЬ ГОЛОС КРАСОТЫ»

Юбилейная персональная выставка Нинель Пироговой «Слышать голос красоты» открывается 12 апреля в 17.00 в Музее Машкова.

Нинель Дмитриевне в апреле исполнилось 90 лет, за семьдесят лет она написала немало больших живописных полотен, хотя больше известна как график и иллюстратор. Посетители увидят более ста работ художника со второй половины 1950-х по сегодняшний день. Среди них немало работ посвящено красоте Волги, историческим местам Сталинграда-Волгограда.

Выставка работает в рамках проекта «Первая улица Мира», ставшего победителем грантового конкурса «Музей 4.0» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Музей Машкова, пр. Ленина, 21. С 12 апреля по 20 мая.

Выставка Нинель Пироговой открывается в музее Машкова. Фото: ВМИИ

Гастроли

ДЕНИС МАЙДАНОВ: «НИЧЕГО НЕ ЖАЛЬ»

Денис Майданов приглашает поклонников на большую сольную программу «Ничего не жаль». В этот вечер прозвучат лучшие хиты артиста и новые композиции.

Сначала Денис написал хиты для огромного количества российских звезд, среди которых Наталья Ветлицкая, Борис Моисеев, Филипп Киркоров и другие. А в 2008 году Майданов начал певческую карьеру. Первой песней, попавшей на радио, стал хит «Вечная любовь». Трек до сих пор остается визитной карточкой артиста. С тех пор Майданов записал шесть альбомов и множество саундтреков для фильмов и сериалов. ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6. 16 апреля в 19.00. Билеты: 1800 - 3500 руб. 6+