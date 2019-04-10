2019-04-10T16:48:20+03:00
Туризм

«Отпуск мой накрылся медным тазом»: приставы сорвали отдых в Эмиратах за 140 тысяч

Татьяну Каплину не выпустили из страны – на ней висел уже выплаченный долг за отопление
Юлия Данильченко
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О том, что женщина никуда не едет, она узнала ночью на паспортном контроле в Домодедово.О том, что женщина никуда не едет, она узнала ночью на паспортном контроле в Домодедово.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Шикарный отель «all inclusive», морской берег в шаговой доступности, комфортная погода после русской зимы – все это ожидало Татьяну Каплину в Арабских Эмиратах, куда она планировала поехать весной прошлого года, но случилось непредвиденное:

- Я Эмираты только на картинках видела, поэтому очень хотела там отдохнуть. В аэропорту Домодедово меня и мою 12-летнюю внучку не выпустили за границу, как преступников, - как анекдот рассказывает женщина.

ВЫЛЕТ ОГРАНИЧЕН

Отдыхать в Арабских Эмиратах Татьяна планировала не одна, а с 12-летней внучкой. Бизнес-леди заплатила за путевки почти 140 тысяч рублей.

- У ребенка были каникулы, а поездка была поощрением за хорошую учебу. Планировали прям с сентября. Мы приехали в аэропорт, все прошли и застряли там, где ставят штамп о пропуске через границу. Было четыре утра. Я и не думала, что могут возникнуть проблемы. А потом зовут нас, объясняют причину, что у меня ограничение на вылет из страны. Было очень неприятно, - вспоминает Татьяна.

Удивлению не было предела: только осенью женщина ездила в Турцию.

- Говорят, что у меня есть задолженность. Такое распоряжение прислали судебные приставы из Камышина. Мы там раньше жили, но потом переехали в Москву. Я пришла в себя и поехала туда узнавать. Они и сами были ошарашены, - смеется женщина.

Думали, однофамилица. Но потом разобрались: был долг за отопление, который Татьяна уже погасила. Однако пристав успел возбудить исполнительное производство и вынести постановление об ограничении на выезд. А предупредить забыл. Поэтому все произошедшее стало шоком.

- Я взяла справки, что нет долгов, и несколько дней ждала, чтобы все долги с меня точно сняли. Но отпуск мой накрылся медным тазом. За путевки деньги не вернули – это ведь не по вине агентства. Я решила отсудить потраченные средства у непосредственных виновников, - рассказывает Татьяна, смеясь. – Теперь надо успокоиться. То, что я выиграла – приятная неожиданность. А вообще мы собираемся потратить эти средства на отдых.

- Суд решил взыскать с РФ в лице Федеральной службы судебных приставов РФ за счет средств казны страны в пользу индивидуального предпринимателя понесенные убытки в размере 137 998 рублей, - говорится в решении суда первой инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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