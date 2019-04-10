ВТБ подвел итоги всероссийского конкурса «Помогаем делом»

По итогам пользовательского голосования, сформировавшего топ-10 финалистов конкурса, экспертное жюри во главе с заместителем президента-председателя правления ВТБ Денисом Бортниковым определило победителей и призёров.

Победителем стала компания по производству здорового питания под брендом «Зеленика» Оксаны Москвитиной (Москва). На втором месте – магазин развивающих товаров для детей MYPLAYROOM Владислава Михалева (Санкт-Петербург), на третьем – проект туристической деревни «Аврора Вилладж» Олега Теребенина (Мурманск). Все они стали обладателями сертификатов на рекламные кампании в поддержку своего бизнеса, а также получили право на годовое бесплатное расчетно-кассовое обслуживание в ВТБ и индивидуальные тренинги по выходу на экспорт.

Всего за время конкурса сайт проекта посетили более 1,3 млн пользователей, а истории становления своего бизнеса представили жюри свыше 200 участников из более чем 65 городов России. Наибольшее количество работ пришло от предпринимателей из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Казани, Калининграда, Екатеринбурга. При этом порядка четверти конкурсных работ поступили от женщин-предпринимателей.

«Результаты конкурса показывают, что наш проект заинтересовал сотни предпринимателей по всей стране. Компании самых разных отраслей готовы делиться своим опытом и историями успеха, и им есть, чем гордиться, – комментирует результаты проекта Денис Бортников. – Уверен, что победа в конкурсе будет содействовать дальнейшему росту их бизнеса, и в этом большую роль сыграет ВТБ».

«Приняв решение участвовать в конкурсе, мы не ожидали, что дойдем до финала. Но сначала мы стали лидерами пользовательского голосования, а затем и экспертное жюри конкурса признало наш бизнес достойным первого места. Теперь мы стали клиентом одного из ведущих банков страны и рассматриваем возможности расширения сотрудничества с банком. Уверена, что рекламная кампания и коучинг по выходу на экспорт дадут значительный импульс для вывода нашего бизнеса на новый уровень. Искренне благодарю банк ВТБ за возможность рассказать о своём бизнесе всей стране и каждого, кто поддержал и отдал свой голос за наш проект», - прокомментировала Оксана Москвитина.