Все о диспансеризации

Все застрахованные лица начиная с 21 года имеют право проходить бесплатную диспансеризацию каждые три года. Запомните правило трех лет: если в текущем году возраст, которого вы достигнете, делится на 3, пора на диспансеризацию. Например, если вам в 2019 году исполняется 36 лет (цифра кратна трем), можете смело отправляться в поликлинику.

«Напомнить о диспансеризации - задача страховой медицинской организации, - добавляет Надежда Викторовна Гаркавенко, заместитель директора филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области. - Если вы не уверены, когда можете пройти диспансеризацию, позвоните страховому представителю или узнайте на сайте страховой компании».

Одним из приоритетных направлений социальной политики является совершенствование качества медицинской помощи в области онкологических заболеваний, поэтому появились исключения для людей возрастной группы повышенного риска, которые имеют право проходить осмотр и ряд обследований чаще.

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ЧТО ВХОДИТ В ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Пациенты начинают диспансеризацию в профилактическом кабинете поликлиники по месту прикрепления, это регулирует приказ Минздрава. График работы кабинета профилактики в вашей поликлинике уточняйте заранее в регистратуре по телефону. Отправляясь в поликлинику, возьмите с собой паспорт и полис ОМС.

Диспансеризация проходит в два этапа. Набор исследований первого этапа - скрининга - зависит не от состояния здоровья пациента, а от его пола и возраста. «По закону на диспансеризацию сотруднику должны предоставлять освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением заработка», - напоминает эксперт «Капитал МС».

После того как врачи получат результаты анализов и осмотров, вам определят группу здоровья: от первой (практически здоров) до третьей (с хроническим неинфекционным заболеванием или подозрением на него).

Пациентам второй и третьей групп врачи предложат пройти дополнительные специфические исследования - второй этап диспансеризации. Если диагноз подтвердится, направят на диспансерное наблюдение, лечение или профилактические консультации, дадут направление на необходимые анализы.

Если вы не знаете времени приема профилактического кабинета или вас не направляют на положенное исследование, позвоните страховому представителю. «У нас налажена работа с государственными медицинскими учреждениями, которые оказывают помощь по ОМС, поэтому мы можем помочь нашим застрахованным в решении возникшей проблемы», - рассказывает Надежда Викторовна Гаркавенко.

ЧТО ВХОДИТ В СКРИНИНГ

(I этап диспансеризации)

На первом этапе врачи измерят базовые показатели: рост, вес, обхват талии; спросят про симптомы, вредные привычки и заболевания в семье; проверят артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, определят сердечно-сосудистый риск.

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ЧТО ВХОДИТ ВО ВТОРОЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Назначения второго этапа зависят от результатов первого. Врач-терапевт определяет показания для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ РАБОТАЕТ

Некоторые спросят, а не проводят ли диспансеризацию «для галочки», не слишком ли просты эти исследования? Цель диспансеризации в 2019 году не узнать о пациентах все, а прицельно предотвратить наиболее опасные «молчаливые болезни»: онко- и сердечно-сосудистые заболевания, диабет. И, по словам министра здравоохранения, благодаря диспансеризации «более 55% онкозаболеваний выявляются на I-II стадиях».

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Поэтому такую проверку стоит проходить регулярно. Главное - помнить, что в случае возникновения какой-либо проблемы при прохождении диспансеризации вы всегда можете положиться на помощь своей страховой медицинской организации. Страховые представители разберутся в сложившейся ситуации и оперативно помогут найти верное решение.

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